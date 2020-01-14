Які три звички найбільше впливають на розвиток мозку дитини

Непростим завданням для батьків є змусити маленьку дитину припинити грати на телефоні та лягати спати вчасно, але дослідження показують, чому дійсно варто зосередитись на створенні здоровіших звичок для своєї сім'ї. Так, достатня кількість сну, фізичних вправ та обмежений час використання телефону можуть стати ключовими для розвитку мозку малечі.

Нове дослідження, опубліковане в Lancet Health & Child and Adolescent Health, визначило, що ці три звички впливають на пізнавальну діяльність дітей протягом доби.

Цікаво! Як виховати здібну та розвинену дитину

Скільки часу потрібно виділити на ці корисні звички:

Дітям віком від 8 до 11 років рекомендують на день принаймні 60 хвилин фізичної активності, не більше двох годин у телефоні та 9-11 годин нічного сну.

Дослідники виявили, що майже двоє з трьох американських дітей проводять понад дві години на день у телефоні. Загалом, опитування показало, що лише 5% дітей відповідали всім трьом звичкам, а 29% не відповідали жодній з них.



Не дозволяйте дітям користуватися телефоном більше 2 годин / Фото newsdaily

В цілому, ці висновки пропонують батькам три здорові звички, якими варто заохочувати своїх дітей, щоб вони виросли з розвиненим розумом.

З чого почати? Формування здорового способу життя в ваших дітей починається з прикладу батьків. Якщо ви зробите пріоритет для повноцінного сну, ваші діти матимуть більше шансів на здоровий сон. І якщо ви не витрачаєте по кілька годин на день у своєму смартфоні, ваші діти так само менше проводитимуть там часу.

До теми! Чому важливо залучати дітей до спільної роботи

"Ви не можете попросити своїх дітей робити те, чого ви не робите. Ви не можете попросити їх їсти овочі, якщо ви ніколи цього не робите, і не можете говорити про користь для здоров'я від фізичних вправ, якщо ви ніколи не займаєтеся ними. Ваші діти стежать за вами, адже ваші дії багато про що говорять", – запевняють дослідники.