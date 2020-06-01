Психологи стверджують, що легше побудувати міцні та щасливі стосунки, якщо партнери чують один одного і враховують емоційні потреби другої половинки.

Так, психологиня і докторка філософії Діана Гранде розповіла, що найчастіше пари скаржаться на стосунки через незадоволення головних емоційних потреб, пише видання Psychology Today.

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Тому психологиня, опитавши безліч пар під час своєї практики, виділила основні емоційні потреби, які найбільш необхідні для пари.

Яких емоцій найбільше потребують пари

Подяка і захоплення

У стосунках партнери повинні регулярно говорити один одному приємні слова, зокрема компліменти, слова про позитивні якості, захоплення, а також дякувати за роботу, виконану вдома чи на роботі, або приємні дрібниці.

Прив’язаність

Звичайні повсякденні речі теж можуть зміцнити стосунки. Тут йдеться про обійми, дотики один до одного, записки зі словами кохання чи готування вечері разом. Тому приділяйте партнерові більше часу, якщо він/вона цього потребує.



Партнери потребують обіймів та дотиків / Фото Medium

Спільне дозвілля

Будь-які спільні заняття, будь-то якесь хобі, перегляд фільмів на вихідних чи заняття спортом – це хороший спосіб бути ближчими. Головне – щоб ви могли проводити час лише удвох, та обов’язково підтримували один одного.

Допомога вдома

Психологи стверджують, що парам важливо розділяти домашні обов’язки. Тому обговоріть з партнером, що вам краще робити разом, а що окремо. До прикладу, якщо один готував їжу, то інший може після цього помити посуд, або коли один прибирає в кімнаті, інший вкладає дитину спати тощо. Важливо не скидати всі справи на плечі партнера та допомагати.

Сімейне єднання

Також дуже важливо проводити час один з одним та зі своїми дітьми, формувати спільні цінності, традиції та ділити відповідальність за добробут дітей.

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Фінансова підтримка

Пари повинні роками зберігати вироблену ними фінансову модель у сім’ї. Наприклад, якщо за заробіток відповідає один партнер, то другий має залишатися в рамках узгодженого бюджету. Тобто не купувати непотрібні речі, не цінуючи роботу іншого.

Чесність і відкритість

Партнери повинні не боятися говорити про свої минулі чи теперішні події, а також легко висловлювати надії й обговорювати плани на спільне майбутнє.

Душевна близькість

Для партнерів важливо вміти чути один одного та приділяти увагу переживанням коханої людини. Ділиться таємним та будьте близькими з другою половинкою.



Душевна близькість теж важлива / Фото Ukr.media

Фізична привабливість

Зовнішність, стиль одягу, зачіска чи гігієна партнера теж відіграє велику роль для більшості людей, і про них теж варто пам’ятати. Не забувайте доглядати за собою, навіть будучи вдома з другою половинкою 24/7.

Сексуальне життя

Без сексуальної близькості парам складно побудувати стосунки. Проте тут не йдеться лише про секс, в сексуальній сфері важливо також слухати і враховувати бажання чи інтереси один одного.