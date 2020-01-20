Яких поганих звичок потрібно позбутися з народженням дитини

Абсолютно ідеальними батьками бути неможливо, ми всі помиляємось і робимо щось не так. Але головне – намагатися стати кращими батьками, виправляти свої помилки і робити так, як буде краще для вашої дитини. Тож почніть з малого – зверніть увагу на свою поведінку.

Нижче наведений перелік поганих звичок, яких обов’язково треба позбутись заради здоров’я і гарного самопочуття вашого малюка, передає видання Mom.

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Займатись самокритикою у присутності дитини

Мабуть, цей пункт більше стосується мам. Дуже погано, коли жінки в присутності дітей висловлюються про незадоволення своїм тілом, своєю роботою, своїм життям тощо.

Якщо ви хочете виховати впевненого у собі і самодостатнього сина або доньку, цього не можна робити. Краще подумайте про щось приємне і поділіться цим зі своєю дитиною.

Лаятися при дитині

Цей пункт є найбільш очевидним, але дуже часто батьки забувають про самоконтроль і дозволяють собі лайливі слова під час сварок.

Не допускайте такого у вашій сім’ї. Адже діти дуже вразливі і сприймають все сильніше, ніж дорослі. А негативні висловлювання можуть вразити малюка і призвести до проблем зі сном або раптових спалахів гніву.



Не варто сваритися і лаятися при дитині / Фото Ukrmedia

Постійно спізнюватись

Здається, що це дрібниця, але вона може вплинути на майбутнє вашої дитини. Бо діти копіюють поведінку батьків і вважають її правильною. Тож якщо ви бажаєте виховати у дитини відповідальність і обов’язковість, самі станьте більш пунктуальними.

Харчуватись нездоровою їжею

Якщо ви звикли постійно харчуватись у фаст-фудах і вживати багато солодкого та іншої нездорової їжі, краще перегляньте свій раціон. Ніхто не забороняє іноді побалувати себе смачним тістечком або картоплею фрі, але не робіть цього постійно.

Адже згодом ви не поясните синові або доньці, чому вам це можна, а їм – ні. Тож вони разом з вами будуть неправильно харчуватись. Для дитячого організму це дуже погано, тому що негативно впливає на стан його здоров’я в майбутньому.

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Дивитися програми і шоу, небажані для дітей

Перш ніж почати дивитись програму або фільм, подумайте, чи підходить він для дитячого перегляду. Навіть якщо здається, що ваші діти дуже зацікавлені грою і не помічають, що показує телевізор, вимкніть небажану програму. Діти надзвичайно добре сприймають інформацію з навколишнього світу і підсвідомо запам’ятовують майже все, що бачать і чують.



Не дивіться з дітьми занадто серйозні шоу / Фото Visti

Тож якщо передача або фільм не принесуть користі малюку, краще залиште їх перегляд на пізній вечір.

Забувати говорити: "Я люблю тебе"

Неважливо, наскільки завантаженим і напруженим був ваш день, не забувайте сказати своїй дитині, як сильно ви її любите. Здається, що не потрібно робити це постійно, але це не так. Вчинками і словами ви маєте показувати як сильно ви любите свого синочка або донечку.

Те ж саме стосується чоловіка і дружини. Дитина має жити в атмосфері любові і розуміння, коли мама і тато люблять і дбають про неї, так само як і одне про одного.