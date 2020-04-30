Яким родинам найважче на карантині: результати опитування

Під час карантину напруженість у родинних відносинах частіше спостерігається у людей віком 30-39 років, в яких зазвичай є діти дошкільного або молодшого шкільного віку. Адже це створює додаткову напругу та навантаження. Натомість найбільш спокійними є представники старшого віку.

Про це стало відомо з результатів опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг. Дослідники опитали понад 1600 респондентів віком від 18 років і старше.

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Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто характеризував сімейні відносини як спокійні, рівень негативних емоцій та станів значно нижчий, ніж у інших. Сім’я у цьому випадку виступає ресурсом підтримки під час карантину і допомагає знизити напругу та стрес.



Деякі сім'ї на карантині зблизилися, інші почали більше конліктувати / Фото Освіторія

Натомість психоемоційний стан тих, хто вважає, що взаємовідносини у сім’ї мають різний характер, схожий до тих, хто відносин не має взагалі. А серед тих, хто не перебуває у відносинах, тривожність на такому ж рівні, як у тих, хто вважає свої відносини спокійними.

Ті люди, які перебувають у напружених стосунках, мають високий рівень негативних психоемоційних станів. У їхньому випадку сім’я є додатковим подразником та стресором, не створює підтримки та відчуття захищеності.

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До того ж на карантині, майже немає можливостей проводити менше часу в родині із напруженими стосунками, а це ще більше погіршує конфліктну атмосферу. Можна припустити, що саме ця група у посткарантинні часи є групою ризику щодо зростання кількості розлучень.

До того ж, опитування свідчить, що через пандемію коронавірусу люди на карантині переживають депресію, тривожність, паніку, втому і розлади сну. Серед причин підвищення рівня депресії називають фізичні обмеження та відсутність достатньої кількості зовнішніх подразників: нових вражень, подій тощо.