Країни вже почали полегшувати карантинні обмеження, тож тепер пари можуть потрохи почати святкувати весілля з обмеженою кількістю гостей. Проте як виглядатимуть весілля після карантину? Експерти назвали нові тенденції та прогнози на весілля в епоху соціальної дистанції.

Молодята будуть влаштовувати церемонії та святкування, які повинні відповідати заходам соціальної дистанції, щоб уникнути поширення коронавірусу, пише видання Brides.

Цікаво Закохані зі Швеції та Норвегії одружилася просто на кордоні країн через карантин: фото

Наразі ніхто точно не знає, що буде в майбутньому, але відомо, що весілля будуть точно не такими, якими ми їх знаємо, вони понесуть кардинальні зміни. Проте навіть за нових обставин шлюб залишається прекрасним святом і це зараз так необхідно багатьом парам.

Отже, яким буде весілля в наступні місяці через пандемію? Експерти та планувальники церемонії одружень поділилися влансими прогнозами, нововведеннями та правилами весіль за нової реальності. Адже навіть після карантину, люди ще можуть боятися відновити такі масштабні події.

Як виглядатимуть весілля після карантину: прогнози

Менше гостей, більше інтимності

Мабуть, найбільш очевидною зміною за цей час будуть зменшені списки гостей, бо це найпростіший спосіб обмежити кількість людей на такій події. Це дозволить забезпечити безпечне дотримання соціальної дистанції між людьми. Відомо, що деякі весільні заклади в США планують обмежити максимальну кількість гостей до 130 людей.

Так, звузити список гостей непросто, однак сподіваємося, що ваші родичі все зрозуміють, зважаючи на нинішні обставини у світі.



Молодята будуть запрошувати на свято менше гостей / Фото Unsplash

Окрім того, це допоможе створити більш інтимні весілля. Тут йдеться про те, що молодята будуть привертати більше уваги до деталей. "Менші події дозволяють подружжю влаштувати свято так, щоб вразити і врахувати смаки всіх гостей", – кажуть ескперти.

Маски для обличчя та додаткові заходи безпеки

Враховуючи сьогоднішню ситуацію з коронавірусом у свьому світі, молодятам доведеться бути готовими скорегувати свої очікування щодо свята, якщо вони вирішать провести весілля у 2020 році.

Зокрема, крім зменшення гостей, ймовірно, парі доведеться спранувати заходи безпеки на весіллі: температурний скринінг, медичні маски, місця з антисептичними засобами. Молодятам буде доре повідомити про це гостей напередодні свята.

До теми У 2020 році українці одружувалися в п’ять разів частіше, ніж розлучалися: дані Мін’юсту

Деякі весьльні заклади у США вже почали працювати, встановлюючи станції для миття рук у межах своєї території та здійснюючи щоденні обстеження своїх працівників.

Відкриті майданчики

Експерт прогнозують, що частіше весілля будуть проходити на свіжому повітрі. «Місця проведення святкування на відкритому майданчику стануть найкращою альтернативою для великої кількості гостей. Люди зможуть розташуватися на безпечній відстані один від одного», - додають вони.

До того ж, зовнішні простори дозволяють отримати більше варіантів для створенні дизайну заходів та плану святкування, які відповідають заходам безпеки.



Церемонії одруження будуть на свідому повітрі / Фото Unsplash

Цікаві альтернативи для бенкетного столу та танців

Найближчим часом молодята не будуть замовляти на свято бенкетні столи у тісних приміщеннях. Тепер всі планування свята будуть відповідати вказівкам про соціальну дистанцію, тобто столи повинні бути встановлені на відстані не менше двох метрів на кількість не більше 10 гостей.

Ще один спосіб дотримуватися цих вказівок, це розставити святкові столи для гостей по території. Тепер бенкети будуть складатися з напоїв, вечері та танців на вулиці або в сусідніх кімнатах.

Читайте також 11 незвичайних фотографій з весілля, які точно запам’ятаються на все життя: ефектні світлини

Танці та весільні розваги нікуди не подінуться, вони просто виглядатимуть трохи інакше, запевняють експерти. Швидше за все, це буде більший простір, танці на вулиці або біля столів гостей.

Віртуальна трансляція

Навіть коли пари знову почнуть збиратися з родиною та друзями особисто, технологія віртуальної трансляції буде залишатися актуальною. Пари вже почали використовувати інформаціїні тезхнології на розписках та весіллях.

Короткі святкування

Загалом урочистості можуть стати трохи коротшими, ніж це було раніше. Без переповнених танцювальних майданчиків деякі вечірки можуть закінчитися раніше, і це дозволить парам вкласти більше енергії в інші справи.

Тож, в епоху пандемії та соціальної дистанції експерти радять підходити до організації весілля з творчостісю, аби придумати рішення, які зроблять ваше свято неповторним, незабутнім і безпечним для всіх.