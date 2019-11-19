Який сімейний бізнес відкрити: 5 прибуткових ідей

Прибутковий бізнес із близькими людьми має безліч переваг, зокрема – мотивація співробітників, згуртованість і економія на заробітній платі (особливо це важливо на початку відкриття бізнесу). До того ж, якщо сім'ю об'єднують спільні інтереси і конкуренції за лідерство немає, то ризики посвариться у майбутніх партнерів зведуться до нуля.

Видання ASN зібрало 5 ідей для власної справи, яка принесе великий прибуток.

Торгівля

Це дуже популярний сучасний вид сімейного бізнесу. Під цим розуміється як відкриття власного магазину, так і інтернет-майданчики для продажу товарів.

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Перший варіант вимагає наявності окремого приміщення, покупки торгового обладнання. А у другому випадку справа зазнає суттєвого спрощення, адже "торгова точка" обмежується робочим столом з комп'ютером або навіть планшетом. Окрім того, для відкриття свого магазину важливо і правильно вибрати напрямок і цільову аудиторію.



Сімейний бізнес можна запустити і в інтернеті

Зазначимо, що успішними є магазини спеціальних продуктів: натуральна косметика, екологічна побутова хімія, іграшки, одяг, підгузники та інші засоби гігієни.

Такий бізнес буде набере найбільших обертів, якщо хтось із членів сім'ї вже має необхідний досвід у розкручуванні сайту або володіє навичками копірайтингу. Ролі можна розподілити так: дружина стоїть за прилавком або веде переписку з потенційними покупцями по інтернету, а чоловік займається закупівлею і доставкою продукції.

Сфера послуг

Дуже популярним є бізнес, коли подружжя організовує та відкриває власне кафе або міні-готель. Впоратися з таким завданням парі не завжди під силу самим, тому тут може знадобиться допомога інших родичів – можливо, навіть дорослих дітей.



Багато грошей для сім'ї може принести власний ресторан чи готель

Незважаючи на відсутність великої пропозиції, зелений туризм користується попитом в Україні. При наявності великого будинку, додаткових інвестицій в будівництво готелю не знадобиться – гостям можна буде здавати підготовлені кімнати в своєму ж будинку, обладнавши окремий санвузол і вхід. Ролі можна розподілити так: дружина візьме на себе обов'язки приготування їжі, чоловік буде здійснювати підвезення і ремонт.

Сфера розваг

У великих містах шаленої популярності набирають всілякі аніматори і ведучі урочистостей: зйомка фото та відео, оформлення залів, тамада і музикант (ді-джей), співачка і акомпаніатор.

Якщо пара захоче займатися таким бізнесом, то вони матимуть завжди однаковий графік роботи та зможуть доповнювати один одного, виключивши конкуренцію під час урочистостей.



Найпопулярнішими "сімейними" ведучими є Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Зазначимо, що такі послуги недешеві і заробіток не доведеться ділити з партнером із зовні – він повністю піде в сімейний бюджет.

Сільське господарство

А наявність власної ділянки чи поля в сільській місцевості може принести сім'ї великий прибуток та перетворити їх на фермерів, які торгують продуктами харчування. Втім, не тільки картоплю і помідори можна продавати "з землі". Великі гроші може дати і вирощування квітів, грибів або ж ферма з виробництва перепелів (або ж індичок, кролів, нутрій).



Сільське господарство може стати гарним бізнесом для сім'ї

Ролі можна розподілити так: чоловік може взяти на себе функцію будівництва відповідного приміщення – кліток, вольєрів, сараю або теплиці, а жінки будуть здійснювати безпосереднє вирощування, годування, харчування.

Виробництво

Вдалими варіантами виробництва як сімейного бізнесу можуть бути, наприклад, домашня випічка або виготовлення меблів на замовлення. Ролі в сім'ї: у першому варіанті чоловік візьме на себе роль закупівельника продуктів і буде шукати замовлення, дружина буде стояти біля плити, у другому виробником може бути чоловік, дружина ж займеться дизайном, декором, фінансами і рекламою.



Чоловік та дружина може створити пекарню вдома та готувати на замовлення

Тут буде важливо мати навички в сфері копірайтингу або вміння знімати красиві фото і відео, що стане додатковим інструментом для залучення клієнтів.