Який сімейний бізнес відкрити: 5 прибуткових ідей

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Який сімейний бізнес відкрити: 5 прибуткових ідей / virtualaccessrealty.com

Прибутковий бізнес із близькими людьми має безліч переваг, зокрема – мотивація співробітників, згуртованість і економія на заробітній платі (особливо це важливо на початку відкриття бізнесу). До того ж, якщо сім'ю об'єднують спільні інтереси і конкуренції за лідерство немає, то ризики посвариться у майбутніх партнерів зведуться до нуля.

Видання ASN зібрало 5 ідей для власної справи, яка принесе великий прибуток.

Торгівля

Це дуже популярний сучасний вид сімейного бізнесу. Під цим розуміється як відкриття власного магазину, так і інтернет-майданчики для продажу товарів.

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Перший варіант вимагає наявності окремого приміщення, покупки торгового обладнання. А у другому випадку справа зазнає суттєвого спрощення, адже "торгова точка" обмежується робочим столом з комп'ютером або навіть планшетом. Окрім того, для відкриття свого магазину важливо і правильно вибрати напрямок і цільову аудиторію.

Сімейний бізнес можна запустити і в інтернеті
Сімейний бізнес можна запустити і в інтернеті

Зазначимо, що успішними є магазини спеціальних продуктів: натуральна косметика, екологічна побутова хімія, іграшки, одяг, підгузники та інші засоби гігієни.

Такий бізнес буде набере найбільших обертів, якщо хтось із членів сім'ї вже має необхідний досвід у розкручуванні сайту або володіє навичками копірайтингу. Ролі можна розподілити так: дружина стоїть за прилавком або веде переписку з потенційними покупцями по інтернету, а чоловік займається закупівлею і доставкою продукції. 

Сфера послуг

Дуже популярним є бізнес, коли подружжя організовує та відкриває власне кафе або міні-готель. Впоратися з таким завданням парі не завжди під силу самим, тому тут може знадобиться допомога інших родичів – можливо, навіть дорослих дітей.

Багато грошей для сім'ї може принести власний ресторан чи готель
Багато грошей для сім'ї може принести власний ресторан чи готель

Незважаючи на відсутність великої пропозиції, зелений туризм користується попитом в Україні. При наявності великого будинку, додаткових інвестицій в будівництво готелю не знадобиться – гостям можна буде здавати підготовлені кімнати в своєму ж будинку, обладнавши окремий санвузол і вхід. Ролі можна розподілити так: дружина візьме на себе обов'язки приготування їжі, чоловік буде здійснювати підвезення і ремонт.

Сфера розваг

У великих містах шаленої популярності набирають всілякі аніматори і ведучі урочистостей: зйомка фото та відео, оформлення залів, тамада і музикант (ді-джей), співачка і акомпаніатор.

Якщо пара захоче займатися таким бізнесом, то вони матимуть завжди однаковий графік роботи та зможуть доповнювати один одного, виключивши конкуренцію під час урочистостей.

Найпопулярнішими
Найпопулярнішими "сімейними" ведучими є Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Зазначимо, що такі послуги недешеві і заробіток не доведеться ділити з партнером із зовні – він повністю піде в сімейний бюджет.

Сільське господарство

А наявність власної ділянки чи поля в сільській місцевості може принести сім'ї великий прибуток та перетворити їх на фермерів, які торгують продуктами харчування. Втім, не тільки картоплю і помідори можна продавати "з землі". Великі гроші може дати і вирощування квітів, грибів або ж ферма з виробництва перепелів (або ж індичок, кролів, нутрій). 

Сільське господарство може стати гарним бізнесом для сім'ї
Сільське господарство може стати гарним бізнесом для сім'ї

Ролі можна розподілити так: чоловік може взяти на себе функцію будівництва відповідного приміщення – кліток, вольєрів, сараю або теплиці, а жінки будуть здійснювати безпосереднє вирощування, годування, харчування.

Виробництво

Вдалими варіантами виробництва як сімейного бізнесу можуть бути, наприклад, домашня випічка або виготовлення меблів на замовлення. Ролі в сім'ї: у першому варіанті чоловік візьме на себе роль закупівельника продуктів і буде шукати замовлення, дружина буде стояти біля плити, у другому виробником може бути чоловік, дружина ж займеться дизайном, декором, фінансами і рекламою.

Чоловік та дружина може створити пекарню вдома та готувати на замовлення
Чоловік та дружина може створити пекарню вдома та готувати на замовлення

Тут буде важливо мати навички в сфері копірайтингу або вміння знімати красиві фото і відео, що стане додатковим інструментом для залучення клієнтів. 

Автор: Марія Бондар
Теги: Гроші Новини України Бізнес Власна справа Сімʼя Торгівля Сільське господарство
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