В Україні 21 червня Відзначають День батька. З нагоди такого свята Держстат підрахував, у якому віці чоловіки в Україні найчастіше стають татусями.

Цю інформацію Державна служба статистики розмістила на своїй фейсбук-сторінці разом із привітанням батькам. Дивіться також 7 чудових способів, як відсвяткувати День батька в колі сім'ї Коли українські чоловіки стають батьками: Найчастіше перше батьківство у чоловіків в Україні настає у 30 – 39 років: у Держстаті нарахували понад 135 тисяч таких чоловіків.

Далі йдуть ті, кому 20 – 29 років, їх 108 тисяч.

Ще близько 30 тисяч складають особи молодші 20-ти та старші 40 років. Держстат бажає усім татусям міцного здоров’я, терпіння й наснаги, а також безмежного щастя, радості та сімейного благополуччя,

– мовиться у повідомленні. Зверніть увагу! Україна вже другий рік поспіль святкує День батька на державному рівні. Відзначають свято традиційно у третю неділю червня, як і в більшості країн світу.