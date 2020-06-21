В якому віці українські чоловіки найчастіше стають батьками
В Україні 21 червня Відзначають День батька. З нагоди такого свята Держстат підрахував, у якому віці чоловіки в Україні найчастіше стають татусями.
Цю інформацію Державна служба статистики розмістила на своїй фейсбук-сторінці разом із привітанням батькам.
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Коли українські чоловіки стають батьками:
- Найчастіше перше батьківство у чоловіків в Україні настає у 30 – 39 років: у Держстаті нарахували понад 135 тисяч таких чоловіків.
- Далі йдуть ті, кому 20 – 29 років, їх 108 тисяч.
- Ще близько 30 тисяч складають особи молодші 20-ти та старші 40 років.
Держстат бажає усім татусям міцного здоров’я, терпіння й наснаги, а також безмежного щастя, радості та сімейного благополуччя,
– мовиться у повідомленні.
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