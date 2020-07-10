Через неочікувані події, зокрема і пандемію, наше життя швидко зазнає змін та встановлює нові правила в соціумі. Якою ж буде типова сім’я через 30 років? Ми підготували прогнози науковців, які можуть дуже вас здивувати.

Помітно, що сьогодні молодь дорослішає пізніше. Так, за 20 років кількість дорослих молодих людей, що живуть разом із батьками, зросла на 46%. Чого ж очікувати ще через три десятки років?

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Це вирішили дослідити вчені Кембриджського університету, а відомий британський доктор Ієн Пірсон поділився цими прогнозами.

Якою буде типова сім’я у 2050 році

Народження дітей за угодою

У сучасному світі вже є люди, які не хочуть перебувати у стосунках, а просто через інтернет домовляються про народження спільної дитини. І ця кількість постійно зростає. Такі пари планують фінансово піклуватися про дитину, але житиме вона з одним із батьків, а інший час від часу спілкуватиметься з нею.

Ймовірно, за наступні 30 років чоловіки значно частіше ставатимуть тією людиною, яка виховує дитину без партнера та й взагалі народжує "для себе". Вже нині у Великій Британії та США є певна кількість самотніх чоловіків, які заводять дітей від сурогатних матерів. Вчені кажуть, що самотніх татусів за власним бажанням побільшає.



Сурогатне материнство вже поширене по всьому світу / Фото УНН

Натомість мами теж ставатимуть самотніми, але через такий вибір та план, а не через невдалі стосунки із батьком дитини. Також зростатиме вік, у якому жінки плануватимуть вперше народжувати. Скоро завдяки технологіям дівчата, які заморожують свої яйцеклітини, зможуть стати мамами і у 50, і у 60 років.

Окрім того, футурологи запевняють, що якими б не були стосунки між мамою і татом дитини, держава подбає про те, щоб обоє батьків брали участь у житті дитини хоча б матеріально.

"Віртуальні" тати

Більшість дітей житимуть з мамами або з їхніми новими родинами. А оскільки у майбутньому люди значно частіше шукатимуть роботу в нових країнах, то навіть у повних родинах типовим може бути вибір, коли чоловіки переїжджатимуть на інше місце. А це може ще більше віддалити тат від сімей.

Тут на допомогу родинам можуть прийти нові технології: розвиток доповненої реальності, а також способи імітувати реалістичну фізичну взаємодію між людьми, поки вони насправді далеко одне від одного.

Діти, багато пенсіонерів і робот

Вчені кажуть, що через 30 років бабусь та дідусів у кожної дитини значно побільшає. Адже у 2050 році люди житимуть довше (у середньому на 5 років), ніж тепер, тож малюк застане чотири покоління родини. Вже до 2050 року людей похилого віку буде вдвічі більше, ніж дошкільнят.

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Є версія, що різні покоління родин підтримуватимуть більш тісні зв’язки, ніж нині: пенсіонери активніше няньчитимуться з малечею, більше допомагатимуть, але й втручатимуться у життя молодих.

Зростання кількості людей похилого віку означає, що буде більше тих, хто потребуватиме догляду. Але футурологи переконані, що за цей час дуже розвинеться робототехніка, тому штучні доглядальниці допомагатимуть стареньким. Тож , ймовірно, всі активно будуть користуватися послугами роботів.

Чотириденний робочий тиждень для сім’ї

Нині людям доводиться ставити бізнес-інтереси вище за родинні. Але коли працювати дистанційно стане нормою, люди більше часу проводитимуть вдома. Але треба буде роботу поєднувати з домашніми справами.

Це ефективно, але виснажливо, тому вчені впевнені, що до того часу в розвинених країнах можуть ввести чотириденний робочий тиждень. Три вихідних дні мають стати табу для справ, а піти лише на відпочинок з родиною та на особистий час людини.



Віддалена робота буде популярною у майбутньому / Фото DW

Багаторасові та багатонаціональні сім’ї

Вже зараз соцмережі дають змогу спілкуватися молоді з різних континентів, а поїздки по всьому світу інколи тривають довго і дають можливість завести близькі стосунки. Цікаво, що у Великій Британії за останні 20 років багаторасових родин стало втричі більше, а до 2050 року ця кількість зросте у 8 разів.

У майбутньому для дітей стане звичним бачити національне різноманіття у своєму класі. А педагоги привчатимуть із цікавістю та делікатністю сприймати різні звичаї, народні традиції та особливості.

Пошуки кращих стосунків

Дослідники прогнозують, що до 2050 року типовою сексуальною поведінкою для людини буде серія моногамій, тобто створення на кілька років однієї родини, а потім – іншої. Адже людина шукає найкращий варіант для себе — байдуже, це товар, серіал чи супутник життя.

Також через 30 років, як переконані футуристи, дедалі більше молодих людей довше шукатимуть собі пару і будуть більш перебірливими. А коли збудують стабільні стосунки, намагатимуться зберегти їх якомога довше.