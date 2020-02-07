Японський бренд створює одяг з вугілля: деталі та фото

Токійський бренд Senscommon разом текстильною компанією Uchino Japan створив одяг з використанням активованого вугілля. Колекція розрахована для людей, які багато рухаються в мегаполісі або подорожують.

Головний акцент – висока якість та приємні тактильні відчуття, пише Dezeen.

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Наразі з вугілля доступні футболки, шорти, сорочки, штани, кардиган. Вартість виробів варіюється – від 155 до 280 євро.

Як виготовляється одяг? Його роблять за допомогою технології активного вугільного волокна.

Так, деревне вугілля дуба Ubame подрібнюється в порошок і замішується у вільні бавовняні та віскозні волокна. З них відшивають колекцію. Тканину фарбують лише натуральними барвниками, але загалом залишають природні властивості та колір.



Японський бренд створює одяг з вугілля / Фото Senscommon.com

Для колекції бренд обрав двостороннє вугільне волокно, яке має природний темно-сірий колір і текстуру, яка схожа до "матеріалу толстовки".

Чим корисний такий одяг? Завдяки самоочисним властивостям вугілля одяг здатен усувати неприємний запах, вологу, бактерії та хімікати.

"Волога, хімічні речовини і запах поглинаються та усуваються через численні дрібні пори, розташовані в деревному вугіллі. Одяг з цієї тканини – ідеальний гардероб для довгих чи коротких щоденних подорожей містом або за кордон", – вважають дизайнери бренду.

Дивіться інші фото з колекції одягу з вугілля:

За даними Senscommon, деревне вугілля в одязі також допомагає регулювати температуру тіла.