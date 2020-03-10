Єфросиніна пояснила, як визначити емоційне насильство в сім'ї та що робити, якщо вас б'є чоловік

Телеведуча Марія Єфросиніна вже два роки займає посаду посла Фонду ООН з питань народонаселення. Її місія – боротися за гендерну рівність в Україні. Тому Маша розповіла, як визначити, що в сім'ї існує емоційне чи економічне насильство, та що робити, якщо вас б'є чоловік.

Телеведуча зізнається: "На жаль, і життя не вистачить, щоб виправити сумну статистику домашнього насильства" (за даними Фонду ООН, кожна третя жінка в світі – жертва насильства, в Україні ж від фізичної і сексуальної агресії страждає 1,8 мільйона жінок).

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Чому Єфросиніна почала цим займатися

Телеведуча розповіла, що вона не мала мети стати послом ООН, але початку роботи передували деякі події. У 2014 році вони створили благодійний проєкт Charity Weekend. Перш ніж зібрати жінок на перший захід, Єфросиніна почала роздумувати, як залучити жіночу аудиторію. Тому вона вирішила написати велику доповідь про таємну, непублічну історію її боротьби із зайвою вагою.

"П'ятнадцятирічний період життя, який не був відображений ні на сторінках глянцю, ні в соцмережах. Я страшенно переживала, мені було важко зізнаватися в тому, як я 15 років боролася і мучилася, але я розуміла, що люди прийдуть і повірять, якщо я розповім чесну історію про себе", – сказала Марія.



Марія Єфросиніна / Фото Vogue

Єфросиніна про емоційне насилля в сім'ї

За словами посла ООН, вона почала розповідати відверті історії на своїх лекціях, які проводила по всій Україні. Після всіх почутих історій вона почала цікавитися темою насильства в сім'ї, вкидати свої питання в зал – і у відповідь підіймалися руки, приходили листи та повідомлення в соцмережах.

Так я усвідомила, що це не разовий випадок, це якась норма в Україні, заснована на кліше "б'є значить любить". Це не жарти – це реальність нашого часу. Красиві, що працюють, освічені, інтелігентні жінки потерпають від психологічного і фізичного насильства – постійно,

– зазначила Марія.

Телеведуча наголосила, що їй страшенно прикро, що українських жінок так просто образити, принизити, скалічити психологічно, зґвалтувати тощо. Це стало проблемою її життя.

Як розпізнати моральне та емоційне насильство

"Що ти одягла?", "Зніми це", "Ти не можеш так виходити на вулицю", "На кого ти сьогодні схожа?", "Тобі треба схуднути", "Що це за мішки під очима?" , "Ти мене ганьбиш" тощо – якщо ви це чуєте з кожним днем, вам пора піти від такого чоловіка. Це емоційне насильство.

Якщо чоловік, з яким ви познайомилися і зустрічаєтеся, дозволив собі насміхатися над вами в компанії, принизив вас або заподіяв вам іншу психологічну біль, це теж воно. Але зазначу, що серед постраждалих від насильства в сім'ї 90% жінок, але так, є і 10% чоловіків,

– відповіла Єфросиніна.

В основі насильства завжди лежить психологічний тиск. Кривдник завжди знищить жертву спочатку психологічно. Він робить все, щоб помножити її на нуль, щоб у неї не вистачило сил протистояти. І на цьому етапі дівчина повинна сказати "Стоп!" Якщо вона цього не зробить, велика ймовірність того, що почнеться застосування фізичної сили.

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Є також економічне насильство. "Я зараз скажу дуже непопулярну річ, але українські мами самі роблять зі своїх же дочок жертв економічного насильства, коли говорять, мовляв, головне, донечко, вдало вийти заміж. Тому що коли жінка повністю на утриманні у чоловіка, неминуче настане момент, коли він може покарати її гривнем", – додала Марія.

За її словами, насильники, як правило, використовують такі фрази: "ти ніхто без мене", "без мене ти не жилець", "що ти за мати дітям, якщо ти кинеш їх батька?", А ще моє улюблене – "я без тебе не можу" . Далі вони весь час просять вибачення: повзають на колінах, дарують квіти і подарунки.

Що робити жінці, яку б'є чоловік

Найперший дзвінок в будь-якому випадку – 102. Ще є номер 116-123 – це гаряча лінія жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна". "А найдивовижніше те, що відтоді як ми почали говорити про сімейне насильство публічно, жінки стали більше дзвонити і розповідати про свої проблеми. За попередні п'ять років надійшло 200 тисяч дзвінків, і за останні вісім місяців надійшло стільки ж", – сказала Марія.

Тому гостро постало питання про необхідність створення національного колл-центру – і в цьому посла ООН підтримала перша леді – Олена Зеленська. Ще на початку осені вона запросила Єфросиніну поговорити про насильство в сім'ях. "Лена мовчала, записувала і в той же день ввечері надіслала мені повідомлення: "Маша, будемо боротися разом", – додала телеведуча. І вони запустили колл-центр.

Номер колл-центру – 1547. Чи можна дзвонити одразу на цей номер? Можна. Якщо жінка опише свій випадок і він буде розцінений як критичний, то до неї повинні відправити поліцію.

"Мені захотілося вникнути в усі аспекти проблеми у законодавство. Наприклад, є закон, який дає право, якщо в громадському транспорті до вас навмисно притискається якийсь чоловік, схопити його за руку, попросити пасажирів вас сфотографувати і подати на нього в суд чи викликати поліцію", – наголосила посол ООН.

До того ж, в Україні функціонують шелтери для жінок, які стали жертвами насильства.

Що таке шелтери?Це притулки, створені за європейськими стандартами ООН спільно з британськими донорами. В Україні їх дев'ять: найбільший притулок вміщує до 33-х осіб, найменший розрахований на 8-10 чоловік.



Притулок – це тимчасовий порятунок, жінка може там перебувати до пів року. Достатньо часу, щоб прийняти рішення, зорієнтуватися, заспокоїтися, впоратися з психологічною травмою, зв'язатися з родичами і знайти підтримку для зміни вектора свого життя.

Телеведуча розповіла історію однієї знайомої, яка укладала дитину, коли прийшов її чоловік і щось йому не сподобалося.

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"Знаєте, що він зробив? Він підійшов до подушки, висмикнув з неї перо, поклав його на руку, говорячи: "Бачиш це перо? Так ось це ти ". Дмухнув на долоню й сказав: "Ось я так дуну – і тебе нема, ти ніхто". Вона розвернулася і в піжамі з дитиною на руках вийшла на вулицю на Оболоні і пішла світ за очі. І ось так повинні робити всі", – підсумувала Марія.