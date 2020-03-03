Його капелюшки носять Белла Хадід і Мадонна: історія українця від стиліста до відомого дизайнера

30-річний дизайнер Руслан Багінський, який народився у Львові, створює стильні капелюхи і продає їх по всьому світу. Хлопець живе і розвиває свій бренд в Києві, але його вироби носять відомі співачки, актриси і моделі, зокрема Белла Хадід, Мадонна, Джіджі Хадід, Жанель Моне та Кайя Гербер. Як Багінський пройшов складний шлях від стиліста до дизайнера – читайте у нашому матеріалі.

Як починався шлях Руслана Багінського

Навчався хлопець на географічному факультеті університету Івана Франка у Львові і хотів бути режисером."В якийсь момент подумав, класно, що мене туди запхали. Я зараз себе не уявляю режисером, чесно кажучи", – розповів Руслан у програмі "Теорія великого виклику" на 24 каналі.

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Після 20 років він три роки працював стилістом, а після зрозумів, що хоче створювати аксесуари. Свою першу капелюх Багінський придумав для зйомок, з цього почалася історія його бренду.



Руслан Багінський / Фото buro247

З грошима на запуск першої колекції йому допомогли батьки. "Ніхто з нас (співзасновників, – "Сім'я 24") не вкладав гроші, максимум моя бабця, яка дала 200 доларів. Це головний інвестор", – додав він.

Мамі завжди це подобалося і це надихало. Проте, були моменти, коли я робив багато артового і воно зовсім не продавалося, це був період, коли я був вільним художником. А потім з приходом Петра (Петро Ясінський – співзасновник бренду Ruslan Baginskiy, – "Сім'я 24") і нових сил ми "зламали" цей світ,

– відповів Руслан.

Спочатку бренд був нішевим, а капелюхи замовляли переважно чоловіки. Тепер же серед замовників більше жінок, а Багінський продає головні убори по всьому світу.

Як популяризували бренд

"Я почав писати зіркам, до прикладу, Олені Перміновій (російська топмодель, – "Сім'я 24") і вона відписала нам. Потім ми відправили їй капелюшок, коли вона їхала на Dior, і вона одягнула його. Думаю, що тоді в Петра спрацював азарт і він почав виписувати всім від Ріанни, Бейонсе, Мадонни до акторів, стилістів, журналістів", – розповів Руслан.

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Комунікації – ця наша сильна сторона, – додає Петро Ясинський. – Ми не працюємо з піар-агентствами, з усіма спілкуємося особисто, пам'ятаємо всіх імена і смаки. Це приваблює і робить наш зв'язок з інфлюенсерами міцнішим,

– відповів Руслан.

Три роки тому, коли капелюхи Багінського стали популярні в Instagram, він безпосередньо зв'язався з моделлю Белою Хадід. Та відіслала дизайнера до свого стиліста Елізабет Сульцер, яка запросила зразки.

Які зірки красувалися у капелюшках дизайнера

Незабаром після цього Белла Хадід наділу вишнево-червону "капелюх пекаря" на вечірку на честь нью-йоркського Тижня моди.

Пізніше Багінський зв'язався з командою Каї Гербер (американська модель і акторка, – "Сім'я 24"). Вона носила схожий капелюшок після дефіле на шоу Келвіна Кляйна. Відтоді його капелюхи бачили на співачках Мадонні і Жанель Моне та моделі Джіджі Хадід.

Їхні клієнти — це 150 магазинів світу. Основний ринок – це Америка, Британія і країни СНГ. Бренд продається на найкращих онлайн-ресурсах світу.

Окрім того, перша леді України Олена Зеленська також приміряла головний убір від Руслана Багінського під час візиту до Папи Римського Франциска.

"В масштабах мого маленького світу я успішний і щасливий. В мене це працює так: якщо я скажу, що ми класні, то воно далі, мені здається, не працюватиме. Тому я завжди собі кажу: тримайся в напрузі і тоді воно буде "двіжувати". Адже віра у свою роботу – не менш важливо, ніж сама робота", – підсумував дизайнер.