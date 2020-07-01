В Україні здавна гончарське ремесло було поширеним майже у всіх регіонах. І донині традиції славетних гончарів продовжують їх сучасники. Так, у місті Городенка, що на Івано-Франківщині ціла родина вже 10 років створює власноруч неймовірну красу під назвою. Покутська кераміка вже стала успішним брендом, а їхні вироби продаються далеко за межами України.

Як з'ясували журналісти 24 каналу, все почалося з того, що, після закінчення школи Антон Микитюк поїхав у Косів, аби обрати майбутню професію. Коли він потрапив у гончарну майстерню, то одразу зрозумів, що це справа його життя. У його голові з першого дня зародилася мрія – відродити на Городенківщині традиції гончарства, щоб уся Україна впізнавала і говорила, що це – Покутська кераміка.

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Гроші для старту Антон поїхав заробляти до Англії. Всі кошти почав вкладати у справу. Спочатку вони з татом побудували піч, переробили гараж під майстерню, зібрали гончарний круг. Згодом до справи TapLap Ceramics долучилась уся сім'я.



Антон Микитюк / Фото "Світ можливостей МХП"

Брат Богдан взяв на себе всю роботу з виробничого забезпечення майстерні, його жінка Марія – фінансові справи та інтернет-магазин. Зараз на компанію працює понад 30 людей.

Співзасновник Покутської кераміки Богдан Микитюк в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що, як правило, виготовлення одного керамічного виробу займає від 10 до 14 днів. Однак за наявності сучасних технологій можна зробити і за 2 дні, якщо клієнт дуже хоче і готовий платити відповідні кошти.



Покутська кераміка / Фото фейсбук-сторінка майстерні

Чи потрібен особливий догляд за посудом

Майстер розповів, що переважно їхні вироби ручної роботи не рекомендується мити в посудомийній машині. "Адже там використовується достатньо "агресивна" хімія, яка частково потрапляє в пори виробу, і потім безпосередньо в їжу", – пояснив Богдан Микитюк.

Однак є посуд, який повністю оброблений спеціальною глазур'ю, або інша назва – поливаний. Відтак, саме його можна мити в посудомийній машині.



Чашки, покриті спеціальною глазур'ю / Фото фейсбук-сторінка майстерні

З яких матеріалів виготовляють Покутську кераміку

Всі вироби виготовляють зі Слов'янської глини, адже вона вважається найкращою. Щомісяця до Городенки привозять близько трьох тонн глини зі Сходу. Її доставляють зі супутніми вантажами зі Слов'янська. Один кілограм разом з доставкою коштує 6 гривень.

Богдан Микитюк зауважив, що спочатку майстри починали виготовляти вироби з Коломийської глини. Але собівартість була та сама, однак якість відрізнялась.

Є величезний завод "Керамічні маси Донбасу", який не тільки продає цю глину в Україні, а й за її межами. Там є величезні поклади глини різних кольорів,

– розповів співзасновник Покутської кераміки.

Дивіться відео: коментар Богдана Микитюка про унікальну майстерню на Івано-Франківщині

Частину заробітків в TapLap Ceramics віддають на благодійність. Зокрема, в Городенці працює дитячий садок за вальдорфською системою освіти. Засновники Покутської кераміки забезпечують посудом цей садочок.

Крім цього, в місті є вальдорфська школа куди теж вони віддають свої вироби.

Неймовірні вироби з майстерні Покутської кераміки TapLap Ceramics / Фото фейсбук-сторінка бренду