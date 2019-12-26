З маленької компанії до найбільшого гравця на ринку: історія успіху інтернет-магазину Rozetka

Владислав Чечоткін заснував найбільший інтернет-магазин країни – Rozetka.ua. Чоловік розпочав свій бізнес 14 років тому і перетворив маленьку компанію в найбільшого гравця на ринку інтернет-торгівлі електронної та побутової техніки.

Так, у рейтингу найбагатших людей України Владислав Чечоткін виявився на 29 місці, а його статки оцінили в 165 мільйонів доларів, передає видання "Економічна правда".

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Як з’явилася ідея "Розетки"

До створення "Розетки" Владислав працював в компанії брата – допомагав продавати товари з його магазину на так званих форумах.

Вже тоді всі чули про Amazon, існували також інтернет-магазини техніки. "Я ходив і розповідав усім про ідею повноцінного інтернет-магазину, але мене ніхто не слухав. Всі говорили: "Хлопчик, йди працюй, роби, що тобі кажуть", – сказав Владислав. Ідею створення інтернет-бізнесу з ним розділяла його дружина Ірина. Вона тоді була в декреті і вже в той час мріяла про свій бізнес.



Ірина та Владислав Чечоткіни

Відкриття "Розетки"

Тому у 2004 році Владислав та Ірина найняли команду програмістів і почали створювати інтернет-магазин.

Спочатку ми створювали інтернет-магазин з торгівлі парфумерією. Проте у 2005 році ми переорієнтувалися на продажу техніки. Звідси і назва "Розетка", тому що ми продавали все, що включається в розетку,

– розповів Владислав Чечоткін.

Він деякий час ще працював в іншій компанії, а його дружина почала займатися "Розеткою". У вересні 2005 року вони розуміти, що вона одна не впорається. "У жовтні я звільнився, перейшов до Іри – і ось вже 14,5 років я у неї працюю", – додав Владислав.



Компанія Rozetka

Як зараз розвивається бізнес

За словами чоловіка виданню Liga.net, "Розетка" була прибутковою всі роки роботи, зараз у компанії 4 тисячі співробітників. "В останню "чорну п'ятницю" у нас налічувалося близько 10 мільйонів товарів. Бувають тижні, коли до нас заходять 60% українців, що мають доступ до інтернету", – додає Владислав.

"Не було такого дня, щоб я прокинувся з почуттям "я найбільший хлопець у цій пісочниці". Добре запам'ятав правило зі свого навчання: не звужуйте свій ринок і не перебільшуйте свій успіх. І я не дивлюся на успіх у моменті. На надгробному камені напишуть, успішним був Владислав Чечоткін чи ні. Страх за майбутнє – опинитися в підсумку неуспішним – це те, що мене дуже драйвить", – відповів Чечоткін.