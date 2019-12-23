З нуля до 350 магазинів та 5 мільйонів замовлень в рік: історія успіху мережі АЛЛО

Засновник мережі АЛЛО Дмитро Деревицький розповів власний секрет розвитку успішного бізнесу. Адже він з двох магазинів у Дніпрі "виріс" до 345 магазинів в 130 містах України і тепер отримує понад 5 мільйонів замовлень на рік.

Як Дмитро влаштував першу закупівлю смартфонів в Еміратах та в чому секрет успіху магазинів АЛЛО, він розповів у інтерв'ю виданню MC.today.

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Чим спочатку займався Дмитро

Чоловік наголосив, що займається бізнесом з 17 років. На початку 90-х Дмитро з шкільними та університетськими друзями продавав одяг на ринках, потім – сигарети, каву, батончики і жуйки – все, що було в дефіциті в Україні.



Власник АЛЛО Дмитро Деревицький / Фото MC.today

"Завдяки торгівлі я заробив перші гроші. Згодом у мене з'явилося уявлення, як вести роздрібний бізнес. На свої заощадження ми з партнерами відкрили два магазини побутової техніки, які назвали "Дім", – сказав він.

Як розпочався бізнес магазинів АЛЛО

Але коли в Києві з'явився "Київстар", Дмитро вирішив мігрувати в нову нішу. Так, у 1998 році він привіз з Еміратів першу партію телефонів – 800 чи 1000 коробок з товаром на 100 тисяч доларів.

За словами Дмитра Деревицького, їх доставляли літаком у великих поліетиленових мішках. У першій поставці було кілька брендів телефонів: Nokia, Ericsson, Motorola. В середньому один такий коштував близько 120 доларів.



Магазин АЛЛО / Фото MC.today

Тому бізнесмен паралельно з магазинами побутової техніки запустив два магазини стільникового зв'язку. Відомо, що у запуск вклав 50 тисяч доларів. Так, в 1998 році почалася історія мережі АЛЛО.

Це були невеликі магазини площею 30 квадратних метрів, де ми продавали кілька десятків моделей мобільних телефонів і аксесуари для них. Ринок зростав швидко, тому заробляти ми стали майже відразу. Наступні магазини ми відкрили вже через півроку,

– зазнався Дмитро.

Він також зауважив, що на старті бізнесу йому дуже пощастило з командою. Адже їхній офіс знаходився навпроти найкрутішого казино в Дніпрі, співробітниик якого з часом приходили на роботу в АЛЛО.

"Це особливий тип працівників, які не боялися працювати, ставити запитання і говорити з клієнтами. Якщо ти працював круп'є в залі, то можеш виконувати всі функції в магазині. Ти тямущий, енергійний, сміливий. В результаті хтось став директором магазину, хтось – хорошим продавцем або закупщиком", – розповів Дмитро.

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Чому магазини АЛЛО у Криму та на окупованих територіях закрили? У 2014 році для компанії почалися важкі дні. Адже вона почали втрачати контроль над магазинами, які перебували в Криму, а в Донецькій і Луганській областях їх банально пограбували. Тому власники вирішили «згорнути» там бізнес.

Скільки в АЛЛО магазинів та замовлень

Дмитро наголосив, що шість років тому вони мали близько 500 торгових точок, зараз їх – 345. А все через появу інтернету, бо продажі зміщуються в онлайн, і вже не потрібно так багато магазинів.

"Зараз у нас 5,6 мільйонів замовлень на рік, в середньому в кожному з них – трохи менше трьох товарів. Це можуть бути аксесуари до якогось пристрою, або телевізор, смартфон і відеокамера", – додав Дмитро.