З піцою та в масках: як українці одружуються під час карантину

​​​​​​​Карантин зруйнував плани багатьох пар, які планували своє весілля навесні. Проте не всі пари поспішили переносити дату весілля та проводять церемонію одруження онлайн в масках та без гостей.

Молоді подружні пари поділилися з виданням УНІАН власними історіями кохання та одруження на карантині в масках та з піцою.

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Адже нині заяву на реєстрацію шлюбу можна подати онлайн. Реєстрація відбувається за реальної присутності молодят, але без урочистостей та гостей.

Ольга та Віктор

Так, Ольга та Віктор Єрузель з Івано-Франківська запевнили, що не жалкують, що пішли на цю авантюру (одруження онлайн, – Сім’я 24). Вони зізналися, що жорстко дотримуються карантину: виходять з дому тільки в магазин або аптеку, а один раз ще їздили до РАЦСу.

Пара познайомалися понад вісім років тому в спільній компанії. Згодом зустрілися знову через кілька років на новорічному корпоративі. Виявилось, що працювали в одній фірмі, але в різних містах. Віктор – у Луцьку. Оля – у Франківську. І вже через півроку дівчина переїхала до майбутнього чоловіка у Луцьк.



Ольга та Віктор Єрузель / Фото пари

Ольга очікувала отримати пропозицію руки та серця під час спільної поїздки в Італію до батьків хлопця. Але сталося це пізніше, у день святого Валентина. Приготувавши святкову вечерю, Оля чекала на повернення коханого з роботи. Той зайшов в оселю з букетом у руках та опустився на одне коліно.

Весілля закохані планували на красиву дату – 20 лютого 2020 року. Але не встигли вчасно подати заяву на реєстрацію шлюбу, тож довелося обирати новий день – 4 квітня. Але в Україні ввели вимушений тривалий карантин, тож родичів пара точно не чекала на свято. Однак, пара вирішила таки зареєструвати шлюб.

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Ольга не приховує, що, як і більшість наречених, мріяла про ідеальний день одруження: "З ранку 4 квітня, в день розпису, була дуже засмучена. Адже хотіла все по-іншому. Навіть сукню, яку замовила через інтернет, не встигли доставити". У РАЦС прийшли втрьох разом з молодшою сестрою Олі, все відбувалося практично на порозі.

До нас підійшла працівниця РАЦСу у масці і просто сказала, де підписатися. Все тривало менш ніж хвилину,

– розповідає дівчина.

Поруч із РАЦСом, під міською ратушею, новоспечені молодята самостійно обмінялися обручками. Сестра зробила пам’ятні знімки на телефон у порожньому місті, і всі разом повернулися додому. Весілля планують на 20 червня 2021 року.



Ольга та Віктор на церемонії одруження / Фото пари

Анастасія та Олексій

Ще одра пара не побоялася одружуватися в карантин – Анастасія та та Олексій Глембицькі. Пара разом вже чотири роки, познайомилася трохи раніше. Тоді Олексій навчався в інституті та в приватному порядку займався репетиторством з математики та фізики, а Настя – закінчувала школу. Вона була однією з перших учениць Олексія.

Після закінчення занять з репетиторства, кілька років майбутні закохані не спілкувалися, а потім випадково зустрілися та вже не залишали один одного.



Анастасія та Олексій / Фото пари

Святкування весілля мало відбутися 11 квітня. "Ми вирішили святкувати в ресторані, з ведучим, виїзною церемонією одруження, запрошеннями для гостей та іншими атрибутами весілля. Список гостей розширився до тридцяти людей, але потім оголосили карантин", – розповідає Олексій.

Втім, реєстрацію свого шлюбу закохані все одно вирішили не переносити, а саме святкування буде потім. Проте, прийшовши до РАЦСу вдвох у масках на обличчі, вони побачили перед собою зачинені двері установи. Довелося додатково дзвонити, щоб їм відкрили.

Віддали документи реєстратору, оплатили внески, почекали в коридорі. Потім нас покликали: "Розпишіться тут і тут". І все – до побачення",

– каже чоловік.



Анастасії та Олексій після церемонії одруження / Фото пари

Забравши свідоцтва про шлюб, молоде подружжя обмінялося обручками і вийшло за двері установи, а залишок дня провели вдвох на самоізоляції з піцою та шампанським.