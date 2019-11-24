З якого віку дитина може подорожувати самостійно: додаткові послуги, про які ви не знали

Трапляються випадки, коли дитині потрібно бути в іншому місті чи навіть країні. Але ніхто з дорослих не може її супроводжувати. Що робити? Чи може дитина подорожувати самостійно та наскільки це безпечно – розповімо далі.

Залізниця

У пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що діти віком від 14 років можуть подорожувати самостійно.

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Автобус

Така ж ситуація і з автобусами – дітям, які старші за 14 років, можуть їхати міжміським автобусом без супроводу. Такої політики дотримується європейська мережа міжнародних автобусних пасажирських перевезень Ecolines. Як пише "Вечірній Київ", не всі перевізники погодяться на такі умови та заявляють, що без дорослих можуть їхати лише повнолітні.



Діти до 14 років можуть подорожувати залізницею або автобусом лише з дорослими

​Літак

У випадку внутрішніх авіарейсів правила не змінні – 14 років, а от для міжнародних подорожей дитині має бути мінімум 16 років. Але тут є маленьке "але". За додаткову плату вашу дитину буде супроводжувати працівник аеропорту, а потім бортпровідник. Послуга виглядає наступним чином:

в аеропорту батьки передають дитину працівнику летовища, а також всі необхідні документи та вказує, хто саме має її зустріти у місці призначенні;

далі працівник аеропорту проходить з дитиною авіаційний та митний контроль, перебуває з нею весь час аж до моменту посадки на літак;

після цього за дитину відповідає бортпровідник, він або вона супроводжує мандрівника чи мандрівницю на борт літака, а також стежить за нею під час польоту та до моменту приземлення;

по прибуттю у місце призначення бортпровідник передає дитину працівнику аеропорту, а той, після контролю та отримання багажу – віддає дитину довіреній особі.

Важливо! Якщо дитину не зустріне ніхто, то саму її супроводжуючий не відпустить.

Така послуга коштує від 20 євро, але в різних авіакомпаніях та на різних напрямках ціна може відрізнятися.

Нехай міста не розділяють рідних, подорожуйте з задоволенням!