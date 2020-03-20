З якого віку та скільки дітей стикаються з суїцидальними думками: шокуюча статистика

Суїцид є другою головною причиною смертності дітей і підлітків у всьому світі. На жаль, за даними дослідників, близько 8% дітей у віці від 9 до 10 років мали суїцидальні думки, а 2% навіть робили спроби самогубства.

Такими є результати дослідження з участі 8 000 дітей, які опублікував журнал Lancet Psychiatry.

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Так, у США за останні 10 років кількість самогубств зросла на 30%, стрибок фіксується в усіх вікових групах. А за останні два роки, як зазначають експерти, різко зросла кількість госпіталізацій в лікарні дітей і підлітків з суїцидальними думками.

Вчені відзначають, що перші дитячі загрози з приводу самогубства сприймалися дорослими поверхово або взагалі ігнорувалися. Однак, сьогодні школи і батьки ставляться до цього набагато серйозніше.



Дитячому самогубству можна запобігти / Фото Unsplash

Чому у дітей виникають суїцидальні думки? З'ясувалося, що найбільшим фактором є сімейні конфлікти в даній віковій групі (приблизно 50%). Крім того, насильство над дітьми теж збільшує ризик суїциду, як показували попередні дослідження.

Як розпізнати суїцидальні наміри

Батькам варто звертати увагу на безпричинні напади агресії чи істерики, порушення сну, що спричиняє неуважність та в’ялість.

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Дитина, яка має намір скоїти самогубство, може мати знижений інтерес до зовнішнього вигляду, нехтувати правилами гігієни. Зазвичай змінюється коло друзів, надається перевага віртуальному спілкуванню, зокрема форумам або групам в соціальних мережах, де обговорюють суїциди.

Підліток може вдаватись до самоушкодження: порізи, подряпини, опіки, нанесені зумисно. Крім того, психолог радить батькам поцікавитися життям їхніх дітей у соцмережах.