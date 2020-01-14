За рекламу в інстаграмі блогерам-чоловікам платять більше, ніж жінкам: дослідження

Як показує дослідження, в соціальній мережі "Інстаграм" чоловіки-блогери отримують за рекламу більше грошей, ніж жінки-блогери. Цікаво, що різниця може бути незначною та дуже великою: від 7% до 92%.

Дослідники з компанії HypeAuditor опитали 1600 блогерів з 40 країн світу.

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І хоча, згідно з дослідженням, жінок та чоловіків блогерів у світі майже порівну (жінок більше на 1%), в середньому вартість звичної публікації в блогерів-чоловіків становить 1411 доларів, що на 7% більше, ніж в опитаних жінок (1315 доларів).

Натомість опитані чоловіки, у яких менше мільйона підписників, заробляють за одну рекламну публікацію близько 2,5 тисяч доларів, а жінки – на 200 доларів менше.

Ще більший розрив помітно, якщо брати до уваги рекламні історії чоловіків і жінок блогерів – 809 доларів і 633 долари відповідно, що менше на 27%.

А весь рекламний пакет, який включає публікацію, історію і хвилинне відео на чоловічих сторінках продають в середньому за 4 тисячі доларів, жіночих – за 2,7 тисячі доларів. Розрив в оплаті реклами складає 92% на користь чоловіків.



Гроші за рекламу в інстаграм / Фото колаж "Сім'ї 24"