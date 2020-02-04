Захоплення дитиною динозаврами може бути ознакою геніальності: дослідження

Практично кожна дитина у світі певний у період дитинства захоплюється динозаврами. Іноді трапляється, що дворічний малюк вимовляє слово "тиранозавр" раніше, ніж "спасибі". Найчастіше зацікавленість проявляється у віці шести або семи років, коли діти тільки починають аналізувати зовнішній вигляд і поведінку динозаврів.

Якщо ваша дитина обожнює динозаврів, то, це може бути свідченням того, що вона дуже розумна. А якщо ж дитина одержима ними та може назвати види цих тварин – то це може бути навіть ознакою геніальності, передає видання Mirror.

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Результати дослідження Університету Індіани та Університету Вісконсіна виявили, що діти, які мають активний інтерес до динозаврів, можуть мати більш високий рівень інтелекту.

Такі нав’язливі інтереси дітей формують в них низку переваг. Зокрема, посилену наполегливість, покращену увагу та підвищення навичок складного мислення.



Дитина грається з динозавром / Фото Unsplash

Адже зазвичай інтереси дитини швидко згасають. Лише 20% дітей зберігають свої захоплення до шкільного віку.

Чому діти захоплюються динозаврами?

Найбільш вірогідним поясненням дитячої любові до динозаврів є те, що ці гігантські хижі рептилії вимерли понад кілька мільйонів років тому, а отже, не становлять загрози. З ними можна вступати в "контакт" без всілякої для себе шкоди. Так що підвищений інтерес до динозаврів грає свого роду психотерапевтичну роль: існують чудовиська, яких можна не боятися.

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Ще однією причиною може бути те, як малечу вражають скелети динозаврів. Дорослим іноді важко уявити, як ці гігантські чудовиська могли жити на землі, а от діти залюбки фантазують, оживляючи динозаврів у своїй уяві.