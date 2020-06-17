Під час карантину люди розважалися як могли – хтось копіював героїв картин, хтось робив відео для соцмереж. А закохані Марина і Антуан з Франції намагалися придумати відповідне вбрання для своїх майбутніх побачень.

Пара познайомилася в додатку для знайомств. Вони сподобалися один одному та почали спілкуватися, але на жаль, через карантин ніяк не могли влаштувати зустріч, пише Bored Panda.

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Тож, пара підтримувала зв’язок через інтернет та кілька місяців спілкувалися через відеодзвінки, чекаючи довгоочікуваного моменту зустрічі. Під час ізоляції закохані, аби не нудьгувати, вигадувати відповідні образи, в яких підуть на побачення.

Зрештою, коли карантин послабили, Марина та Антуан таки змогли зустрітися та провести побачення.



Пара вперше зустрілися особисто / Фото / Reddit M_Cpom

І їхні стосунки після цього лише зміцнилися. В честь цього Марина опублікувала фото в соцмережах, які показують, що одяг пари чудово поєднаний. Милі світлини дуже швидко стали популярними.

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