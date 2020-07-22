Закохана пара – Камілла Йорд з Норвегії та Олександр Клерн зі Швеції – вирішили не скасовувати весілля через обмеження та закриття кордонів у зв’язку з коронавірусом. Тому вони провели церемонію одруження на кордоні двох країн.

Оскільки пара дуже хотіли одружитися, то вони вирішили не змінювати дату весілля, і знайшли чудовий вихід з цієї ситуації, пише BBC.

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Наречена Камілла Йорд одного разу жартома запропонувала провести церемонію на кордоні країн. Але цю ідею підтримали всі: родичі, друзі та навіть сам наречений Олександр Клерн.

Тож, церемонію провели у лісі біля шведсько-норвезького кордону, який розділили білою стрічкою. Молодята стояли кожен на території своєї країни, не переходячи стрічку. "Ми хотіли стати чоловіком і дружиною! Адже любов перемагає все", – зауважила Камілла.



Закохана пара одружилася в лісі на кордоні Швеції та Норвегії / Фото Boom95

Натомість Олександр зізнався, що був вражений великою кількістю гостей, які зібралися на їхнє свято. Адже наречений не сподівався, що хтось захоче приїхати на весілля у ліс.



Наречені святкують весілля з родичами / Фото Boom95

Окрім того, зазначимо, що за церемонією одруження наглядали поліцейські, які контролювали, щоб ніхто з гостей випадково не перейшов кордон. "Поліція люб’язно запитала, чи можуть вони бути присутніми на святі. Звичайно, ми погодилися на це", – сказали молодята.