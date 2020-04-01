Закохані пенсіонери щодня зустрічаються біля закритого кордону, щоб поспілкуватися: милі фото

Через закриті кордони між країнами у зв’язку з пандемією коронавірусу пара пенсіонерів не може відвідувати один одного. Тому 89-річний Карстен Тюхсен Хансен з німецької Північної Фризії та його 85-річна кохана Інга Расмуссен з Данії зустрічаються на закритому прикордонному переході Авентофт, спілкуючись через шлагбаум.

Чоловік приїжджає на електровелосипеді, привозить із собою гарячу воду і місцеву кминну настоянку, щоб не замерзнути, пише BBC.

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Натомість жінка бере гарячу каву в термосі та домашню їжу, щоб Карстен "нормально поїв". На жаль, обійняти один одного вони зараз не можуть через визначену законом двометрову дистанцію, адже обидва – в групі ризику.

"Це сумно, але ми не можемо цього змінити", – розповідає 85-річна датчанка. З Хансеном вона уже два роки і щодня бачилися. Жінка сподівається, що звичний плин життя, можливо, відновиться після Великодня.

Закохані чекають, коли всі обмеження закінчаться, аби разом відправитися у подорож. Обидва люблять річкові круїзи. Вони вже досліджували Дунай, Рейн і Мозель. Однак, поки що пара планує дотримуватися правил і залишатися на відстані. Вони – ще одна пара, яка знайшла спосіб зберегти свої стосунки під час пандемії.