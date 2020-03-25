Закохати в себе: поради, як за кілька хвилин сподобатися людині

Сьогодні в усьому світі дуже популярні формати швидких побачень (Speed dating), де чоловіки та жінки мають близько 10 хвилин на знайомство. За цей час вони повинні зрозуміти, чи зацікавила їх людина та чи хочуть вони побачитися вдруге.

На швидких побаченнях люди хочуть знайти свою другу половинку, проте не завжди знають, як це правильно робити. Психологиня проєкту "Одруження наосліп" Ірина Кириченко розповіла, як лише за сім хвилин зрозуміти, чи підходить вам людина, пише Погляд.

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За словами експертки, на першому побаченні складно розпізнати свою половинку, але взаємна симпатія може виникнути, якщо знати, як поводитися.

Поради, як сподобатися людині

У вас не буде другого шансу справити перше враження

На першому побаченні важливо продемонструвати свої найкращі риси, щоб у людини виникло бажання зустрітися ще раз. Адже у вас не буде другого шансу, аби справити перше враження.

Впевненість у собі

Дуже важливо, в якому стані ви приходите на побачення. Ви маєте бути розслаблені та впевнені у собі, адже страх блокує всі ваші сильні риси. Потрібно сприймати побачення, як досвід, та не ставитись до нього, як до іспиту, від якого залежить життя.

І пам’ятайте, навіть якщо другого побачення не відбудеться, це зовсім не означає, що ви нікому більше не сподобаєтесь.



Будьте впевненими та цікавтеся співрозмовником / Фото Unsplash

Критерії пошуку

Для того щоб обрати другу половинку, важливо чітко розуміти, яку людину ви хочете бачити поруч із собою. Якщо знаєте, хто вам потрібен, то обираєте серед тих людей, які відповідають критеріям, всі інші люди просто відсіюються.

Якщо ж ви не маєте чіткого переліку характеристик, то буде багато розчарувань та розставань.

Цікавтеся своїм партнером

На першому побаченні маєте визначити, яка перед вами мета – прорекламувати себе чи дізнатися про людину, яка навпроти вас. А якщо ви хочете зрозуміти, чим живе інша людина, які має цінності, чим цікавиться, то не соромтеся ставити питання.

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Так ви зрозумієте, чи хочете бачити цю людину вдруге. І не забувайте: якщо ви забагато "рекламуєте" себе, то це відштовхує, бо є відчуття, що людина вам не цікава.

Друге побачення в той же день

Якщо на швидкому побаченні ви сподобались одне одному, то краще в цей самий вечір продовжити зустріч, поки емоції не вщухли, і є бажання краще впізнати людину. Ймовірність побудувати стосунки у такому разі вища, аніж якщо пара вирішить відкласти наступну зустріч.