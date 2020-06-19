У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який повинен забезпечити рівні можливості матері та батька у догляді за дитиною. Зокрема, він розширює можливості чоловіків, які хочуть поєднати професійну діяльність з вихованням дітей, та пропонує запровадити для них відпустку при народженні дитини.

Законопроєкт допоможе створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні малюків та розвитку відповідального батьківства в Україні, йдеться на сайті ОП. Цікаво Вчені з’ясували, що впливає на самотність у шлюбі: цікаві результати Проєкт закону пропонує закріпити на законодавчому рівні такі права чоловіків: на встановлення скороченого робочого часу для батьків, які виховують дітей без матері (або в разі тривалого перебування матері на лікуванні), а також які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; на отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини; рівні права батька та матері на декретну відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Чому ініціювали такий законопроєкт? Він є першим кроком України у виконанні її зобов’язань у межах міжнародного "Партнерства Біарріц" зі встановлення рівних прав для жінок і чоловіків у всіх сферах життя.