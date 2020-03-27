Записка через дрон та вечеря на балконі: мила історія знайомства під час карантину – фото

Люди вже кілька тижнів перебувають на карантині, не маючи змоги зустрітися зі своїми близькими людьми. Особливо це є великою проблемою для закоханих, які не можуть дочекатися зустрічі один з одним. Але, американець Дмеремі Коен знайшов вихід з цієї ситуації.

Як вони познайомилися під час карантину? Хлопець помітив дівчину, яка танцювала на даху будівлі поруч із його власним будинком у Брукліні. Згодо вона його помітила: Джеремі махнув рукою, а дівчина помахала у відповідь, пише Bored Panda.

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Тоді Джеремі відправив дрона до дівчини, на якому зачепив записку. "Я схопив аркуш паперу, ручку та дрон. Тоді я записав номер свого телефону та слова "Напиши мені" і відправив це дівчині", – розповів Джеремі.



Дівчина, яка танцювала на даху будинку / Фото Bored Panda

Хлопець зізнався, що дуже хвилювався, адже не був на побаченні вже близько року. "Я думаю, що просто прагнув якоїсь соціальної взаємодії, а обмеження у стінах моєї квартири надихнуло мене на творчість", – додав він.

Дівчина Торі взяла листівку з дрону і десь за годину хлопець таки отримав від неї відповідь. Наступного дня Джеремі вирішив запросити її на вечерю, але не знав як це зробити в умовах карантину.

Дивіться фото з побачення Джеремі та Торі:



За 30 хвилин до побачення хлопець та його сусід по кімнаті все організували: Джеремі мав сидіти на балконі, а дівчина залишатися на даху будинку, за правилами соціального дистанціювання.

Дівчина погодилася і о 17 прийшла на побачення. Так, хлопець її сфотографував та сказав, що дівчина виглядає красиво. Тоді вони почали спілкуватися через відеодзвінок, вечеряючи наодинці. Згодом хлопець розповів, що побачення пройшло вдало і вони навіть вирішили влаштувати ще одне.

Дивіться змонтоване відео зі знайомства та побачення Джеремі та Торі: