Успішна підприємниця Тоні Ко поділилася власними секретами ведення бізнесу. Відтоді, як в 2014 році вона продала свою першу компанію NYX Cosmetics за 500 мільйонів доларів, Ко продовжує відкриває нові проєкти і займається інвестиціями. Які якості важливі для підприємця та як розвивати успішний бізнес – читайте у матеріалі.

Ідея створення бренду косметики

Тоні народилася в родині емігрантів, тож ледь їй виповнилося 13 років, вона переїхала з батьками до Лос-Анджелеса, де почала розвивати сімейну справу. Дівчина активно допомагала в розвитку магазину – спершу торгувала нарівні з іншими працівниками, потім їй надали доступ до справ серйозніше. Уже в 25 років Тоні провела самостійне маркетингове дослідження, пише видання Forbes.

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Дівчина помітила, що в основному косметику продають за завищеними цінами, а якість продуктів її засмучувала. Тоні вже тоді що була фанаткою макіяжу, тому вирішила створити свою лінійку косметики, яка буде за якістю як "аптечної", а за ціною – як з супермаркету. Так, в 1999 році з'явилася марка NYX Cosmetics.

Підприємниця розповіла, що вже тоді розуміла, що найефективніший маркетинг – це сарафанне радіо. "Потрібно продавати продукт, який робить життя покупця краще, і пропонувати кращий товар за меншу ціну. Ця формула ніколи не втратить актуальності", – зізнається Тоні Ко.



Тоні Ко – засновниця бренду косметики NYX / Фото Forbes

Так, за 15 років існування NYX Cosmetics під керівництвом Тоні отримав всесвітнє визнання, і вона була удостоєна титулу "Підприємець року" від Асоціації азіатського бізнесу в Сан-Дієго. Згодом вона отримала лідерську премію від Національної асоціації жінок-підприємців Лос-Анджелеса. А в 2013 році NYX Cosmetics став брендом року за версією професійного журналу про модної індустрії WWD.

Продаж компанії NYX та угода про відмову від конкуренції

Але Тоні Ко вирішила продати свій бренд NYX компанії L'Oreal. Цікаво, що вона підписала контракт, згідно з яким, на п'ять років була відмова від конкуренції. Цей пункт забороняв їй засновувати іншу лінію косметики, інвестувати і консультувати косметичні бренди, а також ставати членом їх правління.



Магазин косметики NYX / Фото gullivercenter

Тому в цей час Ко вийшла з б'юті-індустрії і вирішила заснувати фірму з виробництва сонячних окулярів. Спочатку підприємниця розробила бізнес-план, по якому за п'ять років повинні були відкритися 145 роздрібних магазинів. Однак, з часом керівниця зосередилася лише на реалізації товару в онлайні.

"З фінансової точки зору, успіху в цьому бізнесі я не добилася. Хоча це найбільш повчальний досвід в моєму житті. Мені навіть майже однаково, скільки грошей я на цьому втратила, тому що я отримала відмінний урок і винесла з нього найцінніше", – каже Ко.

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Вже в липні 2019 року закінчився термін домовленості про відмову від конкуренції з L'Oreal, і Тоні Ко одразу заснувала компанію Bespoke Beauty Brands. Це "інкубатор" стартапів, що допомагає запуститися і встати на ноги нішевим б'юті-брендам, які просуваються через інфлюенсерів.

"Ми співпрацюємо або з лідерами думок, або зі знаменитостями. Це можуть бути підприємці або модні дизайнери. Ми запускаємо бренди, які курируються в повній гармонії з їхнім баченням", – додає підприємниця.

Поради щодо запуску успішного бізнесу:

Дізнайтеся всі тонкощі виробництва продукту

Перед запуском власної справи Тоні Ко радить освоїти і вивчити всі нюанси процесу виготовлення вашого продукту. "Станьте експертом з випуску готового товару. Визначте найкращі методики, з якими виробництво стане найбільш якісним і ефективним", – додає підприємниця.



Успішна підприємниця Тоні Ко / Фото Heroine

Розберіться в каналах продажів

За словами засновниці бренду, підприємцеві варто виділити час і навести довідки про ринок збуту для його продукту та про можливості підвищення рентабельності. Окрім того, необхідно вивчити, чому з даної сфери пішли інші компанії, визначити цільову аудиторію та найсерйозніших конкурентів.

Навчіться керувати компанією

Для початку необхідно відстежити тенденції в індустрії і прогнози експертів, виробити механізм створення такого колективу, який буде підтримувати бачення і завдання компанії.

"«Якщо ви знаєте менше двох третин від усього цього, то у вас не все гладко. Коли я тільки починала свій бізнес з сонячними окулярами, то вважала себе всезнайкою. Тепер же я розумію, що не знала зовсім нічого. Я вміла управляти підприємством, але й гадки не мала, як у цій сфері функціонують канали збуту. У мене не було майже жодного уявлення про те, як зробити по-справжньому якісний продукт", – зізнається Тоні Ко.