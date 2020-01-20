Зайчики та котики: пари, які називають один одного ласкавими іменами, мають щасливіші стосунки

Досить часто закохані використовують у стосунках ласкаві імена – називають свою другу половинку "зайчиком", "котиком", "рибкою" та іншими тваринками. Такі ласкаві звертання у парі роблять партнерів щасливішими.

Згідно з опитуванням, пари, які називають один одного іменами тваринок, насправді щасливіші у своїх стосунках, ніж ті, хто цього не робить.

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З’ясувалося, що 87% американців використовують ласкаві прізвиська у своїх стосунках, і такі пари на 16% частіше були задоволені відносинами.

Дослідники проаналізували дані майже 100 тисяч людей і виявили, що 76% людей, які сказали, що дуже задоволені своїми стосунками, використовували імена домашніх тварин для своїх коханих.

За словами експертів, такі прізвиська є частиною "внутрішнього світу", створеного між двома людьми, який належить лише їм. Це щось схоже на таємну мову кохання. Ось чому, коли сторонні люди чують ці слова, вони, як правило, відчувають себе некомфортно. Все через те, що вони не знають необхідного значення цих слів для закоханих.

До того ж, психологи стверджують, що, коли ми даємо один одному прізвиська, це ознака не просто ласки та близькості – це також знак грайливості та радості.