Жінка народила близнюків з різним кольором шкіри: дивовижні фото

Деякі малюки народжуються справді унікальними. Так, наприклад, весь світ вразили близнюки фотографині Джудіт Нвокочи – її син Каміс має темну шкіру, чорне волосся і карі очі, а його сестра-Качі – альбінос.

Як розповіла Джудіт в інстаграмі, лікарі спочатку навіть не сказали, що вона матиме близнят.

"Я пам'ятаю, як вперше прийшла на УЗД і мені сказали: "у вас буде дитина", а я відповіла: "ні, у мене буде двійня" , бо я в цьому не сумнівалася. Друге УЗД показало, що будуть близнюки. Мені сказали, що вони можуть народитися з синдромом Дауна", – відповіла Джудіт.

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За словами мами, у 7 тижнів Качі у всьому відставала, дівчинка була дуже маленькою і не росла. Лікарі говорили, що вона може не вижити, але все обійшлося. Як з’ясувалося під час народження, у малюків різний колір шкіри.



"Я була шокована, бо подумала, що мені підсунули чужу дитину. Мені не вірилося, що вона моя", – зізналася Джудіт.

Але коли перший шок пройшов, жінка сказала, що вважає Качі ідеальною: "Обидва малюки були здорові, мене просто даремно налякали. Якщо не вважати, що вона іншого кольору, вона – моя копія".



І дійсно, крім чутливої шкіри і зору, Качі абсолютно здорова. Звичайно, перехожі на вулиці дивляться на неї з подивом, але Джудіт це не хвилює.

"Я не відразу усвідомила, що мені доведеться виховувати альбіноса. Мене непокоїло, що скажуть люди. Це дуже незвично — одночасно народити альбіноса і малюка з темною шкірою. Я засмучувалася і переживала, як дівчинка впишеться в суспільство, як до неї будуть ставитися", – каже мама.

Додамо, що у близнят відмінні відносини, і мама каже, що "вони не помічають нічого дивного". Камісу і Качі дуже пощастило, що вони є одне в одного.

Варто наголосити, що такий близнят та двійнят у світі є багато. Так, популярними в соцмережах стали Ізабелла і Габріелла Шиплі, які є різнояйцевими близнюками. Але малятка неймовірно схожі, навіть незважаючи на різний колір шкіри.