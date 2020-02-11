Жінка цілий рік носила з собою обручку, не здогадуючись про це: фото та відео

Австралійка Анна цілий рік носила обручку і навіть не знала про це. Як виявилося, її коханий Террі заховав каблучку в кулон, який він самостійно зробив для своєї дівчини і лише через рік чоловік зізнався та зробив їй пропозицію.

Чоловік зробив кулон з сосни Хуона – дерева з Тасманії, щоб відсвяткувати річний ювілей пари, передає видання Good House.

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"Їй це дуже сподобалося. Вона носила його щодня і скрізь, куди ми ходили, і майже ніколи її не знімала", – розповів Террі.



Анна та Террі / Фото Good House

Те, що всередині обручка, з'ясувалося лише через рік коли чоловік вирішив поставити коханій головне питання – "Ти вийдеш за мене?". Це відбулося в печері Смо в Шотландії.

Я вибрав Смо Печеру, тому що це було місце, яке ми давно хотіли відвідати. Адже саме там ми вперше зустрілися. До того ж, Смо походить від скандинавського слова "хованка",

– зізнався Террі .

Перш ніж вони опустилися до печери, чоловік попросив у Анни кулон, щоб сфотографувати його серед скель. Так, він за допомогою ножа зламав печатку.



Обручка була схована в кулоні / Фото Good House

Потім він увійшов до печери з Анною і, спустившись на одне коліно, запропонував, одружитися, сказавши, що вона дійсно кілька місяців носила з собою кільце. Анна сказала "так". Проте тепер, як наголосив Террі, дівчина все оглядає, чи не заховано бодай щось всередині.

Дивіться відео, як Террі зробив пропозицію Анні