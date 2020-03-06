Жінки можуть за запахом визначити етап дорослішання своєї дитини: дослідження

Німецькі та польські дослідники провели цікавий експеримент і з’ясували, як багато матерів може виділити запах своєї дитини серед інших. З'ясувалося, що жінки навіть можуть визначити етап дорослішання дитини.

У дослідженні взяли участь близько 164 матерів та 229 дітей.

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Жінки серед п'яти зразків мали визначити, який саме належить їхній дитині, і сказати, як відрізняються запахи один від одного. Виявилося, що мами безпомилково відрізняють запах своєї дитини від чужої.

Навіть більше – вони можуть із точністю понад 60% визначити стадію розвитку свого малюка. У дітей були взяті зразки в препубертатний (0-8 років), пубертатний (9-13) і постпубертатний (14-28) періоди. І мами могли точно їх розпізнати.