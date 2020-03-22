Жінки після підвищення розлучаються частіше, ніж чоловіки: дослідження

Всі мріють про улюблену справу, в якій хочуть досягти успіху. Але чи складеться тоді особисте життя? Дослідження показують, що навіть ті країни, які мають високу гендерну рівність, у жінок, які отримали керівну посаду, вдвічі більший ризик розлучення, ніж у чоловіків.

У Швеції, де найвищий індекс гендерної рівності, нещодавно провели дослідження того, як підвищення на високі керівні посади впливає на ймовірність розлучення для кожної статі. З'ясувалося, що жінки платять за успіх в кар'єрі набагато вищу ціну, пише ВВС. Україна.

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"Підвищення на керівну посаду в політиці чи бізнесі помітно збільшує ризик розлучення для жінок, але не для чоловіків", – запевняє професорка Джоанна Рікне.

У дослідженні взяли участь гетеросексуальні чоловіки та жінки, які працюють у приватних компаніях зі 100 та більше працівниками. Як показали дані, жінки вдвічі частіше, ніж чоловіки, розлучалися через три роки після здобуття посади гендиректора.

Схожу тенденцію можна було спостерігати й у державному секторі, а також серед жінок-медиків, поліцейських та священників, які зробили стрибок у кар'єрі. Хоча не зрозуміло, хто саме ініціював розлучення в кожному конкретному випадку.



Жінки можуть розлучится після підвищення на роботі / Фото Getty Images

Дослідники зазначили, що хоча багато учасників дослідження мали дітей, більшість із них вже були дорослими і не проживали з батьками на момент розлучення. Тобто пари не зазнавали тиску, пов'язаного з вихованням маленьких дітей.

Чому люди розлучення після значного підвищення? Багатьом подружжям важко впоратися зі змінами в економічних та соціальних ролях. Але насамперед ситуацію ускладнює кар'єрне зростання жінки, адже в такому разі існує більша невідповідність очікувань.

Дослідження Рікне показало, що розлучення після підвищення дружини було більш імовірним в парах, де жінка була молодшою за віком і брала більшу частину відпустки з догляду за дитиною, ніж її чоловік.

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Також, за даними дослідження, жінки, які розлучилися після підвищення по службі, рідше виходять знову заміж чи мають постійні стосунки, ніж чоловіки. Ймовірно, жінки почуваються щасливішими без партнерів, чи в тому, що їм важче знайти когось іншого.