Вчені провели нове дослідження, в ході якого з'ясували, що жінки менше цікавляться тими чоловіками, які люблять котів.

Цікаво, що це не залежить навіть від того, якщо жінки самі люблять цих тварин, передає видання Anywell.

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Як проходило дослідження? Під час експерименту дослідники показували жінкам у віці від 18 до 24 років фотографії хлопців. На одній світлині хлопець був сам, а на іншій – тримав кота на руках.



Хлопці. які брали участь у дослідженні / Фото Anywell

Так, жінки вважали хлопця, якого бачили на фото з котом, більш невротичним, доброзичливим і відкритим, але менш мужнім та лінивим. Вони заявляли, що такий чоловік не підходить для побачень.

Зрештою, жінки зізналися, що охочіше обрали б собі для довгострокових чи короткострокових стосунків того партнера, який на фото був без кота.

А якщо жінка більше любить собак, то вона у дослідження найсильніше знижувала інтерес до того хлопця, який тримав кота.