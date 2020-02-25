Життя без стосунків: чому бути самотнім – це нормально

Дослідження показують, що люди все частіше залишаються самотніми і не заводять довготривалі стосунки. Згідно з дослідженням, кількість самотніх людей зросла з 28% до 44% з 1970 по 2010 рік.

Проте люди, які обирають життя без пари, стикаються з постійним соціальним тиском, як вважає дослідниця соціальної психології з Гарвардського університету Белла де Пауло, передає видання Inspired.

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Вона ввела у вжиток термін синглізм – на позначення дискримінації самотніх дорослих людей та стереотипних уявлень про тих, хто живе без пари.

Дослідниця стверджує, що самотні люди стикаються з проявами дискримінації і в суспільному, і в особистому житті – починаючи запитаннями в дусі "коли вже заміж/одружишся?" або "чому в тебе досі немає хлопця/дівчини?" і закінчуючи тим фактом, що роботодавці частіше просять людину без сім’ї працювати на вихідних або на свята.

Чому зараз все більше людей обирає життя на самоті і чи це – нормально? Розібратися у цих питаннях допомогла психологиня Тася Осадча.

Чому люди обирають життя без пари

Експерименти показали, що на самоті людина відчуває шалену деривацію (психічний стан, коли людина не має змоги задовольняти деякі свої основні життєві потреби), тому не може бути повністю ізольованою від спілкування.

Колись створення пари мало характер виживання: людина повинна була збудувати економічні та побутові стосунки. Зараз ми маємо можливість розмірковувати над тим, ким ми є, що для нас добре і що погано, можемо робити вибір.

У створенні будь-яких стосунків нормою є розмивання особистих кордонів, адже у парі з’являється необхідність та потреба чимось поступатися та підлаштовуватися. І коли наш потяг до незалежності виявляється сильнішим, ми можемо зробити свідомий вибір залишатися без пари.

"Якщо копати глибше, то часто причина відмови від серйозних стосунків полягає в поганих стосунках між батьками. Людина виростає без жодного уявлення про те, як будувати нормальні стосунки, і свідомо обирає не заводити їх взагалі, щоб не страждати і не мати проблем", – наголошує психологиня.

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Часто впливає і попередній досвід стосунків, особливо якщо невдалих спроб було кілька. Буває навіть так, що проблеми стаються в один і той самий період відносин – тоді люди розвертаються на 180 градусів і тікають. Але якщо людина обирає такий шлях, їй так подобається, значить вона має право жити на самоті.

Чому бути без пари не означає самотність

"Зараз дуже поширене відчуття самотності в натовпі. Можна відчувати себе самотнім та ізольованим, перебуваючи в компанії друзів, з партнером або на концерті улюбленої групи", – наголошує Осадча. Окрім того, можна бути одинаком і при цьому мати достатньо внутрішнього ресурсу та зовнішнього у вигляді родини або друзів.

Але може бути навпаки – є партнер і відчуття самотності. Більшість пар насправді відчувають себе самотніми. Навіть якщо мова про те, що партнер "душить" своєю увагою. Люди можуть довго жити разом, але бути самотніми на рівні відчуттів, почуттів та життєвих переконань.

Цікаво, що дослідження американських психологів показали, що неодружені і люди без постійних стосунків підтримують кращі взаємини з родиною і друзями та залишаються більш соціально активними. Люди починають тяжіти до інших соціальних груп і стають більш активними.