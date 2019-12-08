Ідеї оригінальних та милих сімейних фотосесій на зиму: казкова фотодобірка

Зиму завжди вважають казковою та чарівною порою, а відпочинок та розваги в цю пору відкривають безмежні можливості для цікавої фотозйомки. Тому ми підготували для вас доступні ідеї для душевних сімейних кадрів, які ви ще довго переглядатимете вечорами.

Зауважимо – щоб фотосесія взимку вдалася, для початку потрібно тепло одягнутися, особливо вдягати дітей. І не забудьте прихопити з собою теплі красиві шапки, рукавиці і шарфики – вони будуть дуже доречні для фотографій.

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Ідеї для сімейної фотосесії взимку

1. Грати в сніжки

Зима – час для ігор і розваг на вулиці. Тому на фото буде дуже гарно бачити веселі на щасливі обличчя всіх членів сім’ї. Тож не бійтеся бути щирими та багато сміятися. До прикладу, ви можете пограти в сніжки. Останнім часом такі рухливі фото набирають великої популярності. До того ж, вийде дуже атмосферно.



Ігри в сніжки можуть бути цікавими та красивими в кадрі/ Фото "Интересные факты"

2. Зліпити сніговика

Ще одним зимовим варіантом для фотосесії є традиція ліпіння сніговика. Ви можете допомагати дітям чи приносити їм побільше снігу. Така ідея може зробити не тільки ваше фото незабутнім, а й для вас залишиться приємним спогадом надовго.



Сніговик гарно виглядатиме на знімках / Фото з Pinterest

3. Ангел чи малюнок на снігу

Ніхто не забороняє вам під час фотосесії валятися на снігу. Пам’ятаєте, як ви робили у дитинстві янголятка? Тому для ефектного кадру ви можете впасти на сніг спиною і намалювати крила, розмахуючи руками. Такі фотографії завжди виходять динамічними і неймовірно позитивними.



Діти роблять чарівні ангели на снігу / Фото з Pinterest

4. Катання на санчатах, ковзанах чи лижах

По-перше, такі веселощі дуже сподобаються вашим дітям, а по-друге, з таким зимовим транспортом можуть вийти ідеальні фото для цієї пори. Тільки одягайтеся тепліше, адже час від часу траплятимуться падіння з санчат. Якщо фотосесію ви влаштовуватимете на ковзанці, то кожен знімок буде асолютно різним та цікавим.



Фото з дітьми на санках виглядає дуже круто / Фото з сайту "Блог Алло"

5. Прогулянка містом

Прогулявшись вуличками міста ви знайдете безліч красивих локацій для неповторної зйомки, адже зима – це чарівна пора. Особливо гарно виходитимуть фото з різними вогниками в центрі міста. Також радимо прихопити з собою термос з чаєм та печиво: фотосесія стане смачнішою та теплішою.



Фотографуйте дітей взимку на вулиці / Фото Unsplash



Сніговик чудово підійде для зимової фотосесії / Фото Unsplash

5. Закутатися в плед

Теплий вовняний плед – це та річ, без якої неможливо уявити холодну зиму. До того ж, це дуже вдалий аксесуар для фотосесії взимку. А якщо ви вкутаєтеся в плед всією родиною, щоб фотограф зможе зафіксувати теплі та по-справжньому сімейні знімки.



Дівчинка на підвіконні з пледом / Фото з сайту "Блог Алло"

6. Новорічні іграшки

Якщо вам хочеться якось урізноманітнити обстановку, то ви можете взяти з собою декілька ялинкових іграшок і прикрасити ними невеликий кущик, до якого дотягнеться дитина. Це, начебто, проста ідея, але фото вийдуть дуже цікаві.



Новорічні прикраси чудово вписуються на зимових фото / Фото з Pinterest

7. Прикрашення ялинки

Підготуйте для фотосесії в будинку м’які іграшки, подарунки в обгортці і, звичайно ж, символи свята – мандарини, апельсини та цукерки. Так, вся сім’я може обирати іграшки та вішати їх на ялинку – такі фото будуть дуже святковими та душевними.



Прикрашення ялинки – це дуже весело та красиво/ Фото з сайту Thestar



Дитина в новорічному вбранні / Фото з Pinterest

8. "Сільська" фотосесія

Дуже популярними останнім часом є не прості фотосесії, а такі собі постановки в сільському стилі. Дуже красивими будуть на фото маленькі діти в шубах і бабусиних хустках або дідусевих шапках-вушанках і валянках.



Дитина в бабусинй хустці / Фото metelica



Фото дітей в бабусиних речах дуже красиві/ Фото Наталії Законової

9. Фотосет з чашкою кави або чаю

Для цікавих кадрів візьміть чашку або кухоль з гарячим напоєм і покажіть, як з нього піднімається пара. Таку ідею серійних знімків можна втілити для портретів з романтичною таємничістю. А плед, цікаві горнята, в'язана шапочка або шалик, рукавиці – це такі аксесуари підкреслять настрій фотографії.



Не забудьте про фото з чаєм/ Фото з сайту "Повар"

Ідеї фотосесій на осінь у фотодобірці (фото з Pinterest)



