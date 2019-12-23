Зимові канікули: веселі ідеї, як розважати дитину в свята

Скоро у дітей розпочнеться довгоочікуваний відпочинок від уроків і школи. І оскільки зимові канікули триватимуть два тижні, батькам варто підібрати кілька ідей щодо того, чим зайняти дитину у вільний час.

Ми зібрали для вас круті варіанти, чим зацікавити дитину усвяткові дні, щоб вона не просиділа два тижні перед екраном телевізора.

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Відвідати разом цікавий зимовий захід

У багатьох містах України в різдвяно-новорічний період відбудеться безліч цікавих тематичних заходів. Наприклад, з дитиною можна відвідати тематичні вистави в театрах, подивитися цікаві різдвяні мультики, відправитися на тематичні вечірки в місті або просто зайнятися чимось дійсно атмосферним (як, до прикладу, розпис новорічних іграшок).

Спробувати щось нове

Два тижні достатньо, щоб навчитися робити щось нове. Тому батьки можуть разом з дитиною навчитися малювати в незвичній техніці, зробити саморобку з глини, створити чи розписати свою власну іграшку для новорічної ялинки, або ж навчитися кататися на ковзанах.

Відправитися в сімейну подорож

Оскільки зимові канікули – довготривалі, це відмінний час для подорожей. Найбільш популярними напрямками для подорожей в зимовий період є Карпати і Закарпаття, адже в горах ти зможеш відмінно відпочити, навчитися кататися на лижах, сноуборді або повеселитися, спускаючись з крутих гірок на сноутюбінгу. На Закарпатті до всіх інших принад відпочинку в горах можна додати і відвідування термальних джерел регіону.

Поринути в Різдвяну казку в Європі

Якщо ти хочеш отримати дух Різдва, радимо відправитися в Європу і відвідати один з кращих новорічних ярмарків . Стародавні міста Європи в грудні виглядають особливо чарівно, різдвяні маркети прикрашають історичні центри, грає музика, повітря наповнене ароматами глінтвейну і імбирних пряників. У багатьох місцях облаштовані зони розваг для дітей. Але це ж можна зробити і у Львові, якщо ви не хочете їхати далеко.

Провести час в зимовому таборі

В Україні особливою популярністю користуються літні дитячі табори, однак у нас в країні є відмінний вибір місць і для зимового відпочинку і розваг дітвори. Багато дитячих таборів взимку працюють в Карпатах, де діти можуть не тільки відпочити в горах, але і підтягнути англійську мову, взяти участь в квестах і навчитися кататися на лижах.