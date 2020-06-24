В казках часто фігурує образ злої мачухи, яка ображає, принижує дитину, забороняє їй веселощі і всіляко намагається відібрати у неї тата. І це створило у суспільстві стереотип, що мачуха обов’язково має бути поганою. Але що ж робити жінкам, які хочуть подружитися з дітьми чоловіка від першого шлюбу?

Експерти запевняють, що для початку варто усвідомити, що це неодмінно позначиться на ваших відносинах з коханим та оточуючими. І якщо ви не хочете змінювати свого життя, то не варто навіть намагатися зав'язувати дружбу з дітьми чоловіка, пише видання Liza.

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Зверніть увагу, як чоловік поводиться з дітьми

Спочатку варто зрозуміти, як ваш коханий ставиться до дітей від першого шлюбу. Так, якщо він – зразковий тато, який намагається проводити час з дітьми, допомагає їм і не викреслює їх зі свого життя, то перед вами обов'язковий і відповідальний чоловік.

Але якщо він заради вас з легкістю викидає зі свого життя дітей від попереднього шлюбу, то варто серйозно задуматися над тим, чи вам такий чоловік, адже він може точно так само вчинити з вами і вашими спільними дітьми.

Ще гірше, якщо чоловік відібрав дітей у цілком нормальної мами просто заради того, щоб «насолити» колишньої. По-перше, цей скандал точно захопить і вас, а по-друге, якщо чоловік так відноситься до колишньої дружини, то такого ж ставлення варто чекати і до себе.

Статус злої мачухи

Приготуйтеся до того, що оточуючі будуть вас у всьому звинувачувати, вішаючи ярлик, що ви – зла мачуха. Так, наприклад, якщо рідна мама сварить дитину за те, що вона з'їв всі цукерки і більш нікому не залишила, то всі будуть вважати, що мама права. А якщо мачуха вичитує дитини за ту ж саму провину, то "вона дорікає нещасну дитинку шматком хліба".



Дитина може спочатку вважати вас поганою / Фото USAtoday

Будьте готові, що вам постійно доведеться доводити всім навколо, що ви не погана, і що хочете, як краще та теж маєте право на спокійне сімейне життя. А якщо ви вдарите чи покараєте дитину свого чоловіка, то вас можуть звинуватити в жорстокому ставленні.

Що робити, якщо дитина налаштована проти вас

Часом дитина спочатку може бути налаштована проти мачухи через ревнощі чи образу (у вас можуть бачити руйнівницю сімейного гніздечка).

Тому будьте готові, що дитина може просто ревнувати тата і з дитячих ревнощів намагатися якось нашкодити тобі. Адже раніше вся увага тата було на дитини і його маму, і всі були щасливі, а потім з'явилися ви і тато перемикає увагу на вас. Звичайно ж, малюк буде ревнувати і ображатися.

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Як не стати злою мачухою та подружитися з дитиною

Експерти запевняють, що це складний і комплексний процес, тому варто запастися терпінням і бажанням розібратися.

Ось кілька правил: