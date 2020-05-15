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Знайди відмінності: 10 сімейних фото, які відтворили через декілька років

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Однакові фото через кілька років
Однакові фото через кілька років / Биг Пикча

Сімейні фото можуть бути не лише чудовим спогадом для всієї родини. Так, до Дня сім'ї ми вирішили показати, як кілька родин відтворили світлини, зроблені п'ять, десять чи навіть двадцять років тому, в тому ж складі і в тих же позах.

Одна з найкрутіших причин робити сімейні фотографії – це можливість відтворити їх в майбутньому та підкреслити зв'язок з близькими людьми, передає видання "Биг Пикча".

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Такі фото нагадують, що, незважаючи на те, що час летить, деякі речі залишаються незмінними, особливо, любов рідних. Перша світлина зображує тата та сина в 1980 році, і того ж сина, але вже дорослого, зі своїм малюком у 2018 році.

Фото з сином
Фото чоловіка з сином

Наступна фотографія зроблена з різницею в 13 років. На ній показано сім'ю біля ялинки на свято, але на другій світлині рідні набагато старші.

Однакові фото
Сімейне фото, зроблене на свята

Ще одне фото підписано: "Різдвяний подарунок для нашої мами". Помітно, що троє братів разом із сестрою сфотографувалися в схожому одязі та позах на святковій світлині.

Сімейне фото
Чарівне фото дітей колись і зараз

Після цього ми бачимо фото дітей та фото 23 роки по тому. Гримаси у людей, особливо в малечі, дуже кумедні, але їм вдалося їх повторити. 

Кумедне сімейне фото
Сімейне фото через кілька років

На наступній світлині зображено 5 дітей, яким, як сказано в коментарях, було не просто відтворити той самий знімок, але вони таки це зробили. Кумедно, що один з дітей смокче соску навіть будучи дорослим на іншому фото для більшої схожості.

Фото колись і зараз
Миле фото братів та сестри

А заради цієї світлини хлопцеві з батьком довелося вирушити в Діснейленд, щоб відтворити улюблене сімейне фото. Син навіть виліз на шию до тата, щоб фото стало майже однаковим з тим, яке було зроблено кілька років тому.

Тато з сином в Діснейленді
Однакове фото тата з сином в Діснейленді

Інший знімок показує, як сім'я веселиться у дитячому басейні. Дівчата підписали фото так: "Тато все ще знає, як розслаблятися".

Фото в басейні
Сімейне фото в басейні

На наступному фото зафільмовано 3 братів. У дитинстві старші діти допомагали виховувати молодшого брата, що видно на світлині. А на сучасному фото брати стали в точно такій же позі.

Діти
Дитяче і доросле фото братів 

Наступні фото з різницею у 50 років. Хлопець прокоментував світлину: "День батька не був би звичним без нашої щорічної традиції переробляти цю фотографію з 1968 року на його першому мотоциклі".

Фото тата з дитиною та мотоциклі
Фото тата з дитиною та першому мотоциклі сім'ї

Ще одна світлина показує сестер, які стали старші на 15 років. Дівчата вирішили зробити таке ж фото, як і в дитинстві, на ліжку.

Дитяче фото сестер
Дівчатка в дитинстві і вже дорослі на фото

Далі на фото зображений брат і його сестри, які зробили знімок через 26 років. На світлині одна дівчина підняла плаття своєї сестрі, таке ж фото вони зробили і через кілька років.

Брат і сестри
Фото брата і сестер з різницею у 26 років

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Фото дня Батьки і діти
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