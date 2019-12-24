Знайди відмінності: 10 сімейних фото, які відтворили через декілька років

Сімейні фото можуть бути не лише чудовим спогадом для всієї родини. Так, кілька сімей вирішили відтворити світлини, зроблені 5, 10 або навіть 20 років тому, тому сфотографувалися в тому ж складі і в тих же позах.

Одна з найкрутіших причин робити сімейні фотографії – це можливість відтворити їх в майбутньому та підкреслити зв'язок з близькими людьми, передає видання "Биг Пикча".

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Такі фото нагадують, що, незважаючи на те, що час летить, деякі речі залишаються незмінними, особливо, любов рідних. Перша світлина зображує тата та сина в 1980 році, і того ж сина, але вже дорослого, зі своїм малюком у 2018 році.



Фото чоловіка з сином

Наступна фотографія зроблена з різницею в 13 років. На ній показано сім'ю біля ялинки на свято, але на другій світлині рідні набагато старші.



Сімейне фото, зроблене на свята

Ще одне фото підписано: "Різдвяний подарунок для нашої мами". Помітно, що троє братів разом із сестрою сфотографувалися в схожому одязі та позах на святковій світлині.



Чарівне фото дітей колись і зараз

Після цього ми бачимо фото дітей та фото 23 роки по тому. Гримаси у людей, особливо в малечі, дуже кумедні, але їм вдалося їх повторити.



Сімейне фото через кілька років

На наступній світлині зображено 5 дітей, яким, як сказано в коментарях, було не просто відтворити той самий знімок, але вони таки це зробили. Кумедно, що один з дітей смокче соску навіть будучи дорослим на іншому фото для більшої схожості.



Миле фото братів та сестри

А заради цієї світлини хлопцеві з батьком довелося вирушити в Діснейленд, щоб відтворити улюблене сімейне фото. Син навіть виліз на шию до тата, щоб фото стало майже однаковим з тим, яке було зроблено кілька років тому.



Однакове фото тата з сином в Діснейленді

Інший знімок показує, як сім'я веселиться у дитячому басейні. Дівчата підписали фото так: "Тато все ще знає, як розслаблятися".



Сімейне фото в басейні

На наступному фото зафільмовано 3 братів. У дитинстві старші діти допомагали виховувати молодшого брата, що видно на світлині. А на сучасному фото брати стали в точно такій же позі.



Дитяче і доросле фото братів

Наступні фото з різницею у 50 років. Хлопець прокоментував світлину: "День батька не був би звичним без нашої щорічної традиції переробляти цю фотографію з 1968 року на його першому мотоциклі".



Фото тата з дитиною та першому мотоциклі сім'ї

Ще одна світлина показує сестер, які стали старші на 15 років. Дівчата вирішили зробити таке ж фото, як і в дитинстві, на ліжку.



Дівчатка в дитинстві і вже дорослі на фото

Далі на фото зображений брат і його сестри, які зробили знімок через 26 років. На світлині одна дівчина підняла плаття своєї сестрі, таке ж фото вони зробили і через кілька років.



Фото брата і сестер з різницею у 26 років