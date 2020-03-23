Знайомтесь заново й даруйте свободу: 4 корисні поради для пари, яка починає жити разом

Пари, які планують почати жити разом, бояться, що їх "з'їсть" рутина і зникне любов. Адже справді чоловік і жінка, які довго перебувають в одному просторі, з часом можуть помітити, що їхні стосунки дещо "підів’яли". Наприклад, кудись зникла пристрасть, а миті, проведені разом, тішать уже не так, як колись.

Що робити, аби зберегти зацікавленість одне одним тоді, коли ви вже розділяєте дах над головою, Сім’ї 24 розповіли спікери цьогорічного TEDx у Львові – Ольга Шевченко та Євген Кудрявченко.

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Разом пара 11 років, майже стільки ж пліч-о-пліч працюють в офісі, виховують двох дітей, а ще зізнаються: впродовж свого шлюбу не раз були на порозі розлучення.

"Минулоріч в Україні офіційні стосунки порвали понад 50 тисяч пар. Але кризи, які трапляються в їхньому спільному житті, не є приводом "розбігатись". Це поштовх знайти рішення та дати шанс сім’ї стати міцнішою", – кажуть Ольга та Євген.

Поради для пари, яка починає жити разом

Отож, нижче наведено 4 поради, які варто взяти на озброєння тим парам, які живуть разом.

Нехай між вами гуляє "вітер"

Спочатку, коли ви проводите час один з одним, це приємно. Але настає момент і такого вашого перебування разом стає занадто багато, може виникнути відчуття, що ви заважаєте одне одному.

"В такому випадку обома керує енергія "розійтись". Бажання когось одного отримати свободу розцінюється іншим, як те, що він/вона не любить або має когось іншого. Тут важливо усвідомити свої потреби, розуміти, що кожен має право відверто казати, як йому зараз", – розповідають Ольга та Євген.



Коли між парою "вітер", ви навпаки хочете сильніше зблизитись / Фото Unsplash

І зрозумійте, що в партнера повинне бути місце і час для себе самого: робота, відпочинок, зустрічі з друзями чи подругами.

"Інколи навіть ми маємо відпустки нарізно, але коли зустрічаємось, то розуміємо, як сильно скучили. Тому час від часу дозволяйте "вітрові" гуляти поміж вас й тоді побачите, що виникатиме зовсім інша енергія – "зблизитись", – додають вони.

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Пара впевнена, що свобода між закоханими повинна бути й під час карантинного періоду, коли обоє майже цілодобово перебувають в одному просторі.

Ставте собі запитання про те, яким/якою хочете бути

Одним із найбільших ворогів пари, яка перебуває в стосунках, є ревнощі. Такі прояви емоцій, як вважають Ольга та Євген, виникають через страх.

Хтось один починає бути невпевненим у собі й думає, що не надто красивий/а, його чи її покинуть, він або вона завжди будуть самотніми. Передовсім, варто припинити думки про негатив і почати шукати, звідки взялися такі думки.



Не бійтесь шукати причину страхів, навіть якщо вона у вас самих / Фото Unsplash

Коли подібне було в мене, я просто запитала себе: "Якою я маю бути, щоб зі мною хотіли залишатись?" І пошук відповіді на це питання зайняв увесь той простір, де раніше були перестороги й ревнощі, це допомогло мені заново повірити своєму партнеру", – пригадує Ольга.

Плануйте побачення "незнайомців"

Після кількох років стосунків та досвіду така порада може здатись парі дивною. Але, як переконують Ольга Шевченко і Євген Кудрявченко, вона ефективна. Адже під час таких зустрічей партнери можуть не лише краще зрозуміти одне одного, а й дізнатись щось нове.

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"Приміром, коли в Олі стається якась невеличка криза, вона каже: "Плануємо побачення двох незнайомців!" І справді, те, якими ви були 5 чи 15 років тому, і тими, що є зараз, таки відрізняється. Люди живуть спогадами з минулого. Тому важливо ніби заново познайомитись", – радить Євген.

А це означає: ви ще раз і по-новому схочете дізнатись, чим у цей момент живе ваша половинка, якими є його чи її хобі. "Це особливі відчуття, мурашки бігають шкірою, зрештою пристрасть", – додає Ольга.



Заплановані побачення допомагають вам краще пізнати одне одного / Фото Pixabay

Говоріть, коли щось неясно

Наскільки б тісним не було спілкування у пари, кожен партнер через деякі обставини, сам того не помічаючи, може приділити своїй половинці занадто мало уваги. В такому випадку треба напроситись на розмову.

"Часто буває, що хтось запрацьовується, втомлюється, забуває про того, хто поруч. А інший починає "дутися" і мовчати. Доходить до того, що мовчання триває задовго й стаються зриви. Отож, чекати стільки не варто. Коли один відчув, що щось не так, то мусить сказати йому чи їй: "Мені терміново треба з тобою поговорити! Це допомагає", – впевнена Ольга.