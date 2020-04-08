Зубна фея та Великодній кролик працюватимуть на карантині, – прем’єр-міністерка Нової Зеландії

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн заспокоїла хвилювання дітей та запевнила, що Великодній кролик і Зубна фея – є у переліку найважливіших професій, вони продовжать роботу під час карантину через коронавірус.

Проте Ардерн зазначила, що Великодньому кролику може бути проблематично дістатися до всіх дітей.

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Тож закликала батьків намалювати крашанки на вікнах своїх будинків, щоб допомогти сусідським дітям "пополювати на яйця".

New Zealand prime minister Jacinda Ardern confirms Easter Bunny is classed as an “essential worker” but it might be “difficult for the bunny to get everywhere” in current circumstances.



Tooth fairy also confirmed as an essential worker. pic.twitter.com/Jv6o4t2tkG — Daniel Rosney (@DanielRosney) April 6, 2020

Хто такий Великодній кролик? Кролика часто називають одним із символів Великодня. Він вперше з’явився у німецьких народних легендах. Він розфарбовує яйця, ховає їх в саду, а діти повинні їх відшукати. Це дуже чудова традиція на свято, яку любить малеча.

Зубна фея Це ще один казковий персонаж, який приносить гроші за молочні зуби, які випадають у дитини.

Додамо, що влада Нової Зеландії запровадила режим надзвичайного стану 26 березня. Наразі в країні зареєстрували 1210 випадків зараження COVID-19, одна людина померла.