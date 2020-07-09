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Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
сьогодні , 11:22 Як виховати підлітка щасливим: практичні поради батькам
Марія Бондар
5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
8 липня , 11:31 5 типів близькості, які існують у здорових та міцних стосунках
Марія Бондар
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День родини 2020: історія та ідеї для свята
12:07, 8 липня День родини 2020: історія та ідеї для свята
10 веселих ідей для літніх занять з дітьми під час пандемії
09:32, 8 липня 10 веселих ідей для літніх занять з дітьми під час пандемії
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Бабусі вперше побачили своїх онуків: чарівна реакція у фото
18:09, 7 липня Бабусі вперше побачили своїх онуків: чарівна реакція у фото
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