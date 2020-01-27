Зворушливі фото та відео Кобі Браянта з його донькою Джіанні, які загинули авіакатастрофі

Відомий спортсмен Кобі Браянт, його 13-річна донька Джіанна та інші пасажири загинули у авіакатастрофі гелікоптера у неділю, 26 січня. Відомо, що дівчинка, як і тато, теж займалася баскетболом і часто ходила з ним на ігри.

Шокуюча новина, що вертоліт з легендою баскетболу Кобі Браянтом розбився на півдні Каліфорнії сколихнула весь світ. Через кілька годин після катастрофи було підтверджено, що серед 9 пасажирів, які загинули, була 13-річна дочка спортсмена Джіанна "Джіджі" Браянт.

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Джіанна – друга за віком донька Брайанта, була учасницею команди, яку тренував її тато і в день катастрофи повинна була грати в молодіжному турнірі з баскетболу.

Кобі Браянт часто публікував у своєму Instagram відео з її практики. А у 2018 році він сказав ведучому Джиммі Кіммелу, що пишається тим, що у нього є така донька, відповідаючи на коментар шанувальників, що йому "слід було мати сина", який би продовжив досягнення тата.

The greatest game of 1:1 is happening in heaven right now—Kobe Bryant's daughter GiGi had dreams of following in her father's footsteps on the basketball court, which he shared in a touching interview in 2018. ️ https://t.co/H439mSXAKh pic.twitter.com/Xn3EpgSCz4 — E! News (@enews) January 26, 2020

It is my sincere hope that Kobe Bryant and 13 y/o Gianna continue these beautiful father-daughter conversations in a far higher place.#RIPKobeBryant #RIPGianna pic.twitter.com/gwbe7j4Idj — Late Brakers (@LateBrakers) January 26, 2020

Останнє відео, яке дружина Кобі та мама Джіанни Ванеса Браянт опублікувала про доньку – це коли вона вирішила пограти у баскетбол, прийшовши на підборах після танців.

The last video Vanessa Bryant posted of Kobe Bryant’s daughter Gigi was her coming to hoop in heels after a dance she had her dads mamba mentality @SONTHoops #RIPMamba | #MambaOut pic.twitter.com/jed42jr5O8 — George Jarjour (@gjarjour) January 27, 2020

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Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

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У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.