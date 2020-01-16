Зворушливі та правдиві комікси про закоханих у перший місяць і через рік стосунків

Всі щасливі та міцні пари в перші дні стосунків багато чого соромилися та поводилися разом зовсім по-іншому, ніж через рік відносин. Наприклад, в перші місяці багато дівчат боялися бути зі своїми обранцями без макіяжу, а хлопці думали, що вони найсильніші та наймужніші в парі. Але через один рік часто все може змінитися.

І інколи ці відмінності вражають та викликають посмішку. Видання "Тутка" зібрало 12 дуже милих та іронічних коміксів про те, як з часом змінюються стосунки в парі.

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Проте дещо таки залишається незмінним. Тож, дивіться фото, заряджайтеся позитивом і впізнавайте в персонажах коміксу себе і свою другу половинку.

Дивіться фото: як змінюються пари через місяць і рік відносин