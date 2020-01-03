Зворушує до сліз: чоловіків розповіли про моменти, коли вперше відчули себе татами

Для одних татусів зближення з дитиною трапляється на першій зустрічі з малюком, а для інших це стається трохи пізніше, коли вони звикають до своєї нової ролі. Але завжди такі моменти щирі та зворушливі.

HuffPost поговорив з батьками про той зворушливий момент, коли вони вперше відчули себе татками, і ті розповіли, коли і як це сталося.

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"Ми забули про все інше на світі"

35-річний Хан-Сон Лі сказав, що його зв'язок з дитиною не стався одразу, він будувався з часом.

"Я завжди любив сина, звичайно, але відчуття справжнього зв’язку стався, коли ми вперше залишилися наодинці, без мами. Ми поїхали в парк, просто вдвох, і ми забули про все інше про світ і круто та радісно провели час", – розповів чоловік.



Хан-Сон Лі з сином / Фото HuffPost

"Я нестримно ридав, думаючи про власного тата"

54-річний Каталу Морро поділився тим, що його старший син народився в Іспанії. Свій перший момент зв'язку з дитиною він відчув в лікарні, коли його жінка народила. "Жінці робили кесаревий розтин, і мене не пустили в кімнату, тому я чекав на вулиці", – сказав чоловік.

Акушерка винесла мого сина, а потім залишила мене наодинці з ним. Я просто подивився на нього і був повністю переповнений емоціями. Я нестримно ридав і думав про свого тата, який помер за кілька років до цього. Тоді я зателефонував своїй мамі і нестримно ридав, коли й говорив з нею,

– відповів Каталу.

А його молодший син народився в Лондоні. Тому другий момент батьківства чоловік відчув у лікарні, в якій помер його батько.

"Я мав цей чудовий смисл кола життя. Кімната була сповнена лікарями і медсестрами, і я вдруге плакав, коли тримав сина. Я обожнюю бути татом, кожен етап особливий по-різному. Зараз моїм дітям 15 і 13 років, і я просто люблю проводити з ними час", – поділився Каталу.



Каталу Марро з синами / Фото Twitter | Cathal Morrow

"Я 45 хвилин тримав новонароджену доньку на руках"

43-річний Джон Адамс запевнив, що хоч книги з біології і пишуть, що зв’язок з малюком до народження мають лише матері, він стверджує, що теж його відчув.

"А коли моя донька Хелен (зараз їй 10 років) народилася, акушерка загорнула її у ковдру, поклала на руки і пішла, залишивши мене зі своєю дитиною на 45 хвилин, поки надавала медичну допомогу дружині. У той момент я вже відчував, що став татом", – сказав Джон.



Джон Адамс з доньками | Фото HuffPost

"Втративши зір, дивно тримати сина на руках"

39-річний Аміт Патель розповів, що батьківство змінило його життя на краще.

"Я втратив зір шість років тому. Не зважаючи на відвідування передпологових УЗД з дружиною і почувши серцебиття дитини, я не зміг бачити екран, де було видно дитину. Тільки тоді, коли малюк нарешті народився, я міг фізично тримати його і це було неймовірно", – наголошує чоловік.

За словами Аміта, він справді відчув зв’язок в той момент, коли вперше тримав сина на руках, три роки тому.

Це було щось справді сильне. Я відчув такий порив любові, гордості та радості. Це був найблаженніший момент, який я не хотів відпускати. Єдине, що мене вразило, коли я тримав його, – це моя рішучість, що моя сліпота не перешкоджатиме мені бути татом,

– додав чоловік.



Аміт Патель з сином | Фото HuffPost

"Я відчував зв'язок ще до того, як дитина народилася"

37-річний Джо Клапсон розповів, що відчував зв’язок з обома своїми дітьми, коли вони ще не народилися, а були в животі дружини. "Вони розмовляли зі мною маленькими ударами, які можна було побачити і відчути", – сказав він.

"Народження першої дитини було найдивовижнішим моментом у моєму житті. Вона подивилася на мене, почувши голос, коли я взяв її вперше на руки. Мене переповнювали емоції. Те саме трапилося і під час народження другої дитини. Я очікував, що я матиму міцний зв'язок зі своїми дітьми, тому що я завжди любив бути поруч з ними. Зараз мої дівчата старші, але це найкраще, що зі мною траплялося", – додав Джо.



Джо Клапсон з донькою | Фото HuffPost