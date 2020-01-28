Zv’yazani: як політологиня і журналістка змогли створити український бренд килимів

Zv’yazani – це перший український бренд, який створює килими ручної роботи з сучасним дизайном та авторськими варіаціями традиційних візерунків. Засновниці бренду Zv’yazani – політологиня Наталя Осауленко і журналістка Ольга Каретнікова-Котягіна, які після випадкового знайомства вирішили започаткувати спільну справу.

Дівчата познайомилися за вечерею в затишній атмосфері і вже тоді розговорилися про плани на майбутнє і, як виявилося, обидві мріяли відкрити бізнес у сфері шиття, передає видання KFund Media.

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Як відкрили власний бізнес

Наталя розповіла, що вона почала у 2016 році з пошиття фартушків. "Потім розширилася до спецодягу для ресторацій. Також займалася "таємними вечерями" – це такі собі вечорниці на сучасний лад, де люди знайомилися та вечеряли. Ми с подругою готували страви самостійно, було весело", – розповіла Осауленко.

На той час Ольга вже мала бренд жіночого одягу. "Я замовила штани з її колекції. Потім якось зустрілися на каву і з’ясували, що текстиль – це наш спільний інтерес. Тому вирішили започаткувати нову справу разом", – каже Наталія.

Чому почали робити саме килими? Жінки розповіли, що вони люблять килими і, до того ж, знали, ця ніша ще не зайнята.

Загалом у старт бізнесу вклали близько 4 тисячі доларів власних заощаджень. На них замовили верстати, вовну, орендували приміщення та платили зарплату майстриням.

Чому бренд називається Zv’yazani? Свій перший спільний проєкт дівчата назвали Zv’yazani – на знак того, що вони тепер міцно зв’язані – одна мета, одна робота.

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Складні пошуки майстринь

Після планів дівчата почали шукати майтрів у Карпатах.

"На заході Україні майстрів справді багато, але специфіка людей несподівана для нас. Крім того, вони не працюють на церковні свята. Або взагалі не хочуть співпрацювати в рамках існування бренду. Ми підрахували, що такі майстри плестимуть килим рік-півтора", – відповіла Ольга.

Потім дівчата спробували знайти майстрів за кордоном – у Марокко, де килимарство добре розвинуте і робітників багато. Але в реальності домовитися з майстрами напряму не вдалося, бо майстерні там на закритих територіях, у пустелях.

Тоді дівчата подали оголошення в соціальні мережі в групи з ткацтва і килимарства. Відгукнулися дві дівчини з Карпат, випускниці інституту прикладного мистецтва. Так, молода спеціалістка Ганну згодом стала технічним директором Zv’yazani в Києві.

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Як просували бренд Zv’yazani

На початку, коли авторки проєкту вивчали смаки майбутніх замовників, не було ні сайту, ні навіть групи в соцмережах. Тому Ольга та Наталія кожен новий килим фотографували на телефон і викладали на власні сторінки.

"Реакція на наші вироби була відверто приголомшливою. Усі друзі коментували, робили перепости, активно вимагали нових робіт. Так, ми користувалися "сарафанним радіо". А офіційною організацією, з логотипом, назвою і власним сайтом стали в лютому 2018 року", – розповіла Осауленко.

Аби вигадати цікаві візерунки, починали з простої "геометрії", але зараз Zv’yazani співпрацюють з відомими українськими дизайнерами: Ліліт Саркісян, Євгенією Гайдамакою, Сашею Годяєвою. Деякі ілюстрації малюють художники.

Окрім того, тепер продаж килимів налагоджений через сайт компанії. «Індивідуальні замовлення були з Франції, Нідерландів, США. Зараз ведемо перемовини про постійний продаж у Франції»», – додали дівчата. Також дівчата планують випуск диванних подушок з натуральної вовни.