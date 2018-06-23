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Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

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Фанат збірної Аргентини висловлює "своє фе" футболістам
Фанат збірної Аргентини висловлює "своє фе" футболістам / Getty Images

Збірна Аргентини і її фанати вже другу добу залишаються головними н’юзмейкерами чемпіонату світу 2018 року. Про події навколо команди-невдахи, а також інші новини з Росії читайте в черговій підбірці цікавих історій.

Поминки Аргентини

Ганьба з Хорватією (0:3) – найбільший програш Аргентини на групових етапах ЧС з 1958 року! (Тоді латиноамериканці "продули" Чехословаччині – 1:6.) Додайте сюди недолугу гру в першому матчі проти Ісландії (1:1), а також заключне місце в групі – і стає цілком зрозуміло, чому вся Аргентина нині майже в траурі.

Тамтешній телеканал TyC Sports навіть влаштував поминки національної збірної. Популярна програма BTZ Futbol почалася з хвилини мовчання, а ведучий Дієго Діас сказав: "Зараз збірна Аргентини мертва. Вона померла, коли помилився Кабальєро, і Хорватія повела в рахунку".

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Помста за розгром

Втім не всі аргентинці по-тихому оплакували команду. Ще під час матчу вболівальники на трибунах голосно "обкладали" матами футболістів і головного тренера Хорхе Сампаолі. А після третього голу на лаву запасних і в наставника полетіли пляшки. Одна з них влучила Сампаолі в голову.

ЧС-2018: в тренера аргентинців Хорхе Сампаолі влучили пляшкою
Щойно в голову тренера збірної Аргентини Хорхе Сампаолі влучила пляшка

Дісталося й хорватським фанатам. Словесна перепалка в одному з секторів одразу після мтачу переросла в бійку під трибунами. Особливо дісталося одному з балканців, якого звалили на підлогу й били ногами.

Згодом поліція арештувала кількох забіяк. Найімовірніше, їхні паспорти анулюють, а самих порушників відправлять додому.

Аргентинські фанати б'ють хорвата – дивіться відео

Відчай…

Тим часом, тривожна звістка надійшла з Індії. Аргентинець Діну Алекс, який проживає там, дуже засмутився після поразки рідної команди – він написав передсмертну записку, пішов з дому і пропав безвісти. На даний момент, спеціальні служби прочісують околиці річки Міначіл (штат Керала), яка протікає неподалік від будинку фаната. Пошуковики сподіваються, що Діну все-таки не заподіяв собі нічого страшного...

Відкуп

В Аргентині зараз всі, кому не лінь, говорять про необхідність відставки головного тренера збірної Хорхе Сампаолі. Однак із джерел в Федерація футболу Аргентини стало відомо, що у випадку дострокового розриву 5-річного контракту ФФА змушена буде виплатити наставнику величезну суму – 20 мільйонів доларів. Такий вагомий аргумент може зупинити керівників федерації.

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Похабна розвага

Несподіваної популярності набули на ЧС-2018 прості бразильські фанати Едуарду Нуніш і Дієго Жатоб. Вони зняли в Москві відео, яке Нуніш потім виклав у соцмережі. У ролику бразильці начебто залицяються до російської дівчини, але насправді кричать португальською мовою "Російські рожеві вагіни". Росіянка не розуміла значення цього виразу, тому, коли гості попросили, повторила вульгарну фразу.

В Бразилії така ганебна поведінка громадян країни визвала широкий резонанс. Подію висвітлювали в центральних медіа, її коментували політики і громадські діячі. За іронією долі, Нуніш – лейтинант військової поліції, тобто мав би бути взірцем для інших. А тут такий конфуз… Бразильська прокуратура вже вимагає розпочати проти фаната кримінальну справу та на час розслідування відсторонити його від службових обов'язків.

Приїхав підлікуватися?

Відзначився також і один із вболівальників зі США, який прилетів у Росію на ЧС, а потрапив у психіатричну лікарню. 39-річний американець влаштував погром в одному з готелів Санкт-Петербургу. Медики і поліція оперативно прибули на місце інциденту, але не змогли вгамувати гостя, який не реагував навіть на прохання батька. Тож поліції довелося застосувати силу: фаната скрутили, передали лікарям, а ті відвезли його до психіатричної клініки.

Дві біди

Однак більшість футбольних гостей Росії все ж поводяться адекватно. Хоча розважаються іноді аж занадто креативно. Ось, наприклад, два фанати з Хорватії побачили глибоку яму на дорозі. Просто сфотографувати її було не цікаво. Тому вони… Дивіться світлину!

Хорватські вболівальники на ЧС-2018 фотографуються в ямі на дорозі
Хорвати в ямі

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Теги: Публікації Статті ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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