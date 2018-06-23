Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Збірна Аргентини і її фанати вже другу добу залишаються головними н’юзмейкерами чемпіонату світу 2018 року. Про події навколо команди-невдахи, а також інші новини з Росії читайте в черговій підбірці цікавих історій.

Поминки Аргентини

Ганьба з Хорватією (0:3) – найбільший програш Аргентини на групових етапах ЧС з 1958 року! (Тоді латиноамериканці "продули" Чехословаччині – 1:6.) Додайте сюди недолугу гру в першому матчі проти Ісландії (1:1), а також заключне місце в групі – і стає цілком зрозуміло, чому вся Аргентина нині майже в траурі.

Тамтешній телеканал TyC Sports навіть влаштував поминки національної збірної. Популярна програма BTZ Futbol почалася з хвилини мовчання, а ведучий Дієго Діас сказав: "Зараз збірна Аргентини мертва. Вона померла, коли помилився Кабальєро, і Хорватія повела в рахунку".

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Помста за розгром

Втім не всі аргентинці по-тихому оплакували команду. Ще під час матчу вболівальники на трибунах голосно "обкладали" матами футболістів і головного тренера Хорхе Сампаолі. А після третього голу на лаву запасних і в наставника полетіли пляшки. Одна з них влучила Сампаолі в голову.



Щойно в голову тренера збірної Аргентини Хорхе Сампаолі влучила пляшка

Дісталося й хорватським фанатам. Словесна перепалка в одному з секторів одразу після мтачу переросла в бійку під трибунами. Особливо дісталося одному з балканців, якого звалили на підлогу й били ногами.

Згодом поліція арештувала кількох забіяк. Найімовірніше, їхні паспорти анулюють, а самих порушників відправлять додому.

Аргентинські фанати б'ють хорвата – дивіться відео

Відчай…

Тим часом, тривожна звістка надійшла з Індії. Аргентинець Діну Алекс, який проживає там, дуже засмутився після поразки рідної команди – він написав передсмертну записку, пішов з дому і пропав безвісти. На даний момент, спеціальні служби прочісують околиці річки Міначіл (штат Керала), яка протікає неподалік від будинку фаната. Пошуковики сподіваються, що Діну все-таки не заподіяв собі нічого страшного...

Відкуп

В Аргентині зараз всі, кому не лінь, говорять про необхідність відставки головного тренера збірної Хорхе Сампаолі. Однак із джерел в Федерація футболу Аргентини стало відомо, що у випадку дострокового розриву 5-річного контракту ФФА змушена буде виплатити наставнику величезну суму – 20 мільйонів доларів. Такий вагомий аргумент може зупинити керівників федерації.

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Похабна розвага

Несподіваної популярності набули на ЧС-2018 прості бразильські фанати Едуарду Нуніш і Дієго Жатоб. Вони зняли в Москві відео, яке Нуніш потім виклав у соцмережі. У ролику бразильці начебто залицяються до російської дівчини, але насправді кричать португальською мовою "Російські рожеві вагіни". Росіянка не розуміла значення цього виразу, тому, коли гості попросили, повторила вульгарну фразу.

Coxinhas brasileiros assediando garota russa, aproveitam o desconhecimento dela da l?ngua portuguesa para abusar da cordialidade.

Isso tem que ser denunciado. pic.twitter.com/sfsEkWfJJP — Toni Lula da Silva Bulhoes (@ToniBulhoes) 16 июня 2018 г.

В Бразилії така ганебна поведінка громадян країни визвала широкий резонанс. Подію висвітлювали в центральних медіа, її коментували політики і громадські діячі. За іронією долі, Нуніш – лейтинант військової поліції, тобто мав би бути взірцем для інших. А тут такий конфуз… Бразильська прокуратура вже вимагає розпочати проти фаната кримінальну справу та на час розслідування відсторонити його від службових обов'язків.

Приїхав підлікуватися?

Відзначився також і один із вболівальників зі США, який прилетів у Росію на ЧС, а потрапив у психіатричну лікарню. 39-річний американець влаштував погром в одному з готелів Санкт-Петербургу. Медики і поліція оперативно прибули на місце інциденту, але не змогли вгамувати гостя, який не реагував навіть на прохання батька. Тож поліції довелося застосувати силу: фаната скрутили, передали лікарям, а ті відвезли його до психіатричної клініки.

Дві біди

Однак більшість футбольних гостей Росії все ж поводяться адекватно. Хоча розважаються іноді аж занадто креативно. Ось, наприклад, два фанати з Хорватії побачили глибоку яму на дорозі. Просто сфотографувати її було не цікаво. Тому вони… Дивіться світлину!



Хорвати в ямі

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