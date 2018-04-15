Фанати "Динамо" побилися з поліцією після матчу з "Шахтарем": відео

Вболівальники "Динамо" побилися зі співробітниками правоохоронних органів після матчу з "Шахтарем" на харківському стадіоні "Металіст".

Як повідомляє Xsport, ймовірно конфлікт виник через те, що один з представників ультрас самовільно покинув сектор вболівальників, але його зловили стюарди.

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Інші фанати вирішили заступитися за нього. У підсумку, все це призвело до сутички з поліцією. Через деякий час ультрас повернулися на свій сектор.

Зазначимо, бійка трапилась в матчі 27-го туру чемпіонату України, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо", і поступився йому з рахунком 0:1.

Дивіться відео сутички вболівальників "Динамо" та правоохоронців