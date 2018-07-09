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Фанати "Динамо" подякували гравцю збірної Хорватії Домагою Віді за "Слава Україні!" у Росії

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Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо" / football.ua

Вболівальники київського "Динамо" вивісили банер зі словами підтримки колишньому гравцю столичної команди.

Нагадаємо, екс-гравці київського "Динамо" Огнєн Вукоєвіч та Домагой Віда після перемоги над збірною Росії та виходу у півфінал Чемпіонату світу записали відеозверення, де заявили, що це "перемога за "Динамо" і за Україну". Ці слова набули чималого розголосу і обурили росіян.

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Дійшло до того, що ФІФА зробило попередження Віді, а Федерація футболу Хорватії виключила з тренерського складу Вукоєвіча.

Підтримати Віду вирішили і фанати "Динамо". На товариському матчі киян проти швейцарського "Люцерна" вони вивісили банер з написом "Hvala, Domagoj!".

Варто додати, що Федерація футболу України направила звернення до ФІФА та УЄФА щодо ситуації з Відою.

 

 

Теги: Динамо Новини спорту Скандал Хорватія Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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