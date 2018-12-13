Фанати "Динамо" вивісили ще один провокаційний банер на адресу "Шахтаря": фото

На НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" приймає в рамках Ліги Європи чеський "Яблонець", фанати вивісили банер, адресований донецькому "Шахтарю".

Зокрема, на банері написано: "Пустивши ворога до хати – готуйся все йому віддати". При цьому слово "ворога" написано помаранчево-чорним кольором, який належить "Шахтарю".

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Як відомо, в середу, 12 грудня, перед початком матчу донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" у Києві на центральних секторах також було розтягнуто провокативний банер – "Шахтар – вам тут не раді". Окрім того перед початком зустрічі кинули файєр на поле.

Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

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