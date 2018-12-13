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      Фанати "Динамо" вивісили ще один провокаційний банер на адресу "Шахтаря": фото

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      Фанати "Динамо" вивісили ще один провокаційний банер
      Фанати "Динамо" вивісили ще один провокаційний банер / UA-Football

      На НСК "Олімпійський", де київське "Динамо" приймає в рамках Ліги Європи чеський "Яблонець", фанати вивісили банер, адресований донецькому "Шахтарю".

      Зокрема, на банері написано: "Пустивши ворога до хати – готуйся все йому віддати". При цьому слово "ворога" написано помаранчево-чорним кольором, який належить "Шахтарю".

      Читайте також: "Яблонець" відкрив рахунок у грі з "Динамо: відео голу

      Як відомо, в середу, 12 грудня, перед початком матчу донецького "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" у Києві на центральних секторах також було розтягнуто провокативний банер – "Шахтар – вам тут не раді". Окрім того перед початком зустрічі кинули файєр на поле.

      Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Динамо Шахтар Спорт Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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